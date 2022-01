"Gabo no hizo público su reconocimiento": la historia de Indira Cato, hija de Gabriel García Márquez

Gustavo Tatis Guerra, periodista y escritor cordobés, habló en Mañanas BLU acerca de la crónica que escribió sobre la hija de Gabriel García Márquez que nadie conocía .

"Se cumplió un hado del destino, como algo que ya la familia paterna de García Márquez había vivido. El papá de García Márquez había adoptado el apellido de la madre al no se reconocido. El abuelo de García Márquez de la misma manera adoptó el apellido de la madre al no ser reconocido, pero en el caso de Indira no es que Gabo no la reconociera , es que al parecer no alcanzó a reconocerla, no lo hizo público", indicó Guerra.

"Gabo estuvo muy pendiente de ella hasta el final y los hermanos también. La noticia la sabía la familia, guardaron el secreto por muchas razones. Una, por respeto y lealtad a Mercedes. En el caso mío, como periodista, guardé también la noticia esperando un momento en que no vulnerara ni a Mercedes ni a nadie", añadió.

Según el periodista que reveló la noticia de la hija de Gabo, el idilio de Gabo con la cineasta Susana Cato fue una "historia preciosa de amor". Además, reveló que la joven ahora es una destacada documentalista.

"Es una historia preciosa de amor, ya la noticia merecía ser contada, no por sensacionalismo, sino porque se trata de unos seres humanos, de una existencia real, que es la de Indira, la de Susana.

"Lo dijo en los noventa, en un reportaje, García Márquez decía que todo escritor tenía tres vidas : la pública, la secreta y la privada. En el caso de él fueron claves las mujeres: Mercedes, Carmen Balcells y Susana Cato, fue un amor secreto, cómplice de aventuras fílmicas. Mercedes fue la guardiana de la gestación de su obra literaria, Cien años de soledad. Susana es un amor del otoño, ya del Gabo en su otoño, en su vejez", indicó Guerra.

Escuche a Gustavo Tatis Guerra en entrevista con Mañanas BLU:

