Hablar sobre lo malo de la droga no funciona: experta en temas de adicción

“Por experiencias personales, me di cuenta que hablar de efectos y cosas malas de la droga no funciona (…) es un tema tabú”, razón por la que Cecilia Besso, experta en temas de adicciones decidió crear un Stand Up No Comedy, que tiene como tema central la prevención del consumo de sustancias psicoactivas.



Generar un mensaje de manera distinta para los jóvenes es la principal intención de este proyecto, el cual busca a través del teatro, “llevar a la persona a una profunda reflexión de que lo significan las adiciones”, indicó.



“El consumo está cada día más incorporado a nuestra vida”, por lo que es más fácil que cualquier persona caiga en un vicio. “Somos animales de costumbres”, finalizó.