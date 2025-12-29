Aumentan las riñas en Medellín: un adulto de 78 años fue apuñalado en Robledo

Las peleas siguen siendo una de las mayores preocupaciones de las autoridades en Medellín en plena temporada decembrina, más si se tiene en cuenta que en las últimas horas un riña familiar dejó a seis personas heridas y un hombre capturado en el barrio Santa Margarita.

Según el reporte de las autoridades, los hechos ocurrieron cuando un hombre llegó borracho hasta una vivienda de la comuna Robledo y sin mediar palabra agredió a varias personas con arma blanca, entre ellos, un adulto mayor de 78 años que ni siquiera conocía al agresor.

Se trata de Luis Alfonso Molina, quien aseguró que se dirigía a misa cuando paró a descansar en un andén, momento en el que quedó atrapado en medio de la riña que dejó a otras cinco personas lesionadas.

"Se formó como una pelotera detrás de mí y me dio a mí sin mediar palabra. Me pegó la puñalada en la cara que prácticamente me pasó al otro lado porque me hicieron 20 puntos y 7 por dentro", relató el hombre.



Aunque Luis Alfonso Molina ya se recupera de las lesiones en su cara y su vida no quedó comprometida luego del ataque, las autoridades le hacen un llamado a la comunidad a evitar confrontaciones, más si se tiene en cuenta que solamente en la celebración de la Navidad se atendieron más de 1.600 incidentes de intolerancia, dejando cuatro personas muertas.

Por último, sobre el agresor de las seis personas en el barrio Santa Margarita se supo que fue capturado en el lugar de los hechos y quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que adelante su proceso de judicialización por las lesiones provocadas bajo los efectos del alcohol.