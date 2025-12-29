Mujer murió en Medellín luego de someterse a diferentes procedimientos estéticos

Las autoridades en Medellín se encuentran investigando la muerte de Angie Dayana López Taborda de 26 años, quien falleció en el Hospital General de Medellín luego que se sometiera a varias cirugías estéticas el pasado 16 de diciembre. Al parecer, la mujer sufrió algunas complicaciones días después de la intervención, mismas que ocasionaron su fallecimiento.

Lo que se ha podido conocer hasta el momento es que la mujer se sometió a tres procedimientos estéticos en donde se aumentó los senos, se hizo una abdominoplastia y también se realizó la liposucción en ambos muslos. Tras salir de la cirugía con aparente éxito, López comenzó a tener complicaciones de salud tan solo horas después.

Aunque la mujer fue dada de alta dos horas después de la intervención, comenzó a tener convulsiones y vómitos inusuales, por lo que López y sus acompañantes decidieron ir hasta un hospital en donde fue atendida de manera prioritaria y debido a las complicaciones, fue trasladada al Hospital General de Medellín en donde terminó falleciendo.

Hay que recordar que los procedimientos estéticos han sido objeto de investigación exhausta por parte de las autoridades en el departamento de Antioquia, pues se conoció el caso de un centro estético clandestino en Medellín donde más de 50 mujeres fueron contagiadas con una bacteria.



Tres de las personas involucradas en los centros clandestinos ya fueron judicializadas por la Fiscalía General de la Nación por no tener las competencias médicas y por generar graves daños en la salud de las víctimas de los servicios que eran brindados de manera irregular en diferentes viviendas de la capital antioqueña.