Impresionante momento en que helicóptero afgano fue derribado por talibanes

Para lograr su cometido, los extremistas plantaron explosivos y en el momento en que aterrizaba la nave la volaron por los aires.

El hecho ocurrió, en la conflictiva provincia de Kunur, según agencias.

VIDEO: The Taliban destroy an ANA helicopter with IED planted beneath landing zone in Kunur province, #Afghanistan . pic.twitter.com/jKPcjBScVr

