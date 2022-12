Jeison Murillo sabía desde antes que iba a meter el gol, revela su mamá

La madre de Jeison Murillo, Liliana Cerón, reveló en entrevista con Mañanas BLU 10AM que Jeison Murillo, autor del gol que le dio el triunfo a la selección Colombia frente a Brasil, reveló que su hijo tuvo el presagio de que iba a anotar en el encuentro.



“Él nos llama siempre a pedirnos la bendición y cuando habló con el papá le dijo ‘papá, hoy la meto’ y él le dijo ‘sí papi, hoy la metes’”, narró Liliana Cerón. (Lea también: Triunfo con Sevilla fue una felicidad para él y la familia: papá de Carlos Bacca )



Explicó que es normal que antes y después de cada encuentro Jeison hable con la familia.



“Durante el partido me llama a que le dé la bendición y después del partido siempre me llama para que le diga cómo lo vi”, confesó su mamá. (Lea también: ¡Una muralla! Carlos Sánchez, figura de Colombia en triunfo ante Brasil )



Finalmente, confesó que hace unos años no sabía nada de fútbol, pero por el éxito de su hijo y la pasión del resto de la familia, tuvo que aprender.



“Me tocó aprender de fútbol, son cuatro hijos y a todos les gusta el fútbol”, finalizó.