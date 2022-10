Jimmy Butler bate histórico récord de Michael Jordan en la NBA

Butler comenzó de forma arrolladora el año 2016 al batir la marca de Jordan tras anotar 40 puntos en la segunda parte del partido que los Bulls de Chicago ganaron a domicilio por 113-115 ante los Raptors de Toronto. (Lea también: Video: Las 100 mejores jugadas de la NBA en 2015 )

El nuevo líder de los Bulls, que acabó el partido con 42 puntos, superó los 39 puntos que Jordan había conseguido en la segunda mitad del partido de liga disputado contra los Bucks de Milwaukee, en 1988.

El escolta estrella de los Bulls anotó 14 de 19 tiros de campo en la segunda parte después de haber concluido la primera con sólo una canasta de cuatro intentos y ayudó a los Bulls a conseguir el cuarto triunfo consecutivo.

A pesar de lo conseguido y de recibir todo tipo de alabanzas por parte de sus compañeros, entrenador de los Bulls, el novato Fred Hoiberg, y de exjugadores del equipo de Chicago, como el exescolta Scottie Pippen, Butler se mostró reacio a que se le comparase con el gran Jordan.

"No me comparen con él", declaró Butler al concluir el partido que se disputó en el Air Canada Centre, de Toronto. "No deseo que se me compare con él porque entonces los aficionados van a pensar que voy a conseguir lo que logró. Lo intento, pero estamos muy lejos de ser el mismo jugador".

Hoiberg tampoco quiso entrar en comparaciones, pero reconoció que había sido la mejor actuación encestadora que había visto como entrenador.

Los Bulls jugaron el segundo partido consecutivo sin el base titular Derrick Rose que sigue con molestias en la rodilla derecha y será sometido a una resonancia magnética para conocer el origen de los nuevos problemas físicos que le han impedido jugar.

El ala-pívot Chris Bosh volvió a ser el líder del ataque de los Heat de Miami que se impusieron a domicilio por paliza de 75-97 a los Wizards de Washington, en duelo de equipos de la División Sureste.

Junto a Bosh, que también capturó siete rebotes, el base esloveno Goran Dragic estuvo más inspirado en ataque y aportó 18 puntos y cinco asistencias que lo dejaron segundo máximo encestador en una lista de cuatro jugadores que tuvieron números de dos dígitos.

De nuevo el pívot Hassan Whiteside con 13 rebotes, seis tapones y seis puntos fue el mejor hombre de los Heat en el juego interior y ayudó a que el equipo de Miami lograse la segunda victoria consecutiva y volviese al liderato de la División Sureste.

La combinación de su triunfo con la derrota de visitantes de los Hawks de Atlanta ante los Knicks de Nueva York (111-97) dieron a los Heat (20-13) el liderato y la tercera mejor marca de la Conferencia Este.

Los diezmados Wizards, sólo pudieron tener disponibles a nueve jugadores, fueron arrollados en el cuarto periodo con un parcial de 7-25, que no les permitió ninguna opción de aspirar al triunfo.

El base John Wall, que fue el mejor encestador de los Wizards al conseguir 14 tantos, falló 15 de 21 tiros de campo y como equipo, Washington sólo logró un 34,1 por ciento de acierto.

El escolta CJ McCollum volvió a ser el líder del ataque balanceado de los Trail Blazers de Portland al conseguir 25 puntos y siete asistencias que les permitieron ganar a domicilio por 106-112 a los Nuggets de Denver, a los que ganaron por segunda vez consecutiva en cinco días.

Junto a McCollum, el escolta-alero Gerald Henderson aportó otros 19 puntos y los aleros Al-Farouq Aminu y Allen Crabbe llegaron a 14 tantos que también ayudaron a los Trail Blazers a conseguir el cuarto triunfo en los últimos cinco partidos disputados.

Los Trail Blazers en su línea de utilizar a los jugadores bajos para liderar el ataque volvieron a tener resultado positivo y siempre estuvieron en control del marcador y del partido.

McCollum mantuvo su gran momento de juego y por cuarto partido consecutivo anotó 25 o más puntos, que permitieron a los Trail Blazers estar al frente en el marcador durante los tres primeros cuartos del partido.

Los Trail Blazers (15-21) disputaron el séptimo partido sin el base titular y estrella del equipo, Damian Lillard, que no se ha recuperado de una lesión que sufre en el pie izquierdo.

El alero italiano Danilo Gallinari lideró a los Nuggets al conseguir 29 puntos en el segundo partido que disputó después de haber regresado tras superar la lesión del esguince del tobillo izquierdo, que lo aportado del equipo.

El escolta Lou Williams volvió a ser el líder encestador de Los Ángeles Lakers al anotar 30 puntos que les dieron la victoria por 97-77 ante los Suns de Phoenix, en el duelo de equipos perdedores de la División Pacífico.

Junto a Williams, el ala-pívot novato Larry Nance Jr. aportó 15 puntos, empató su mejor marca de profesional, y capturó 14 rebotes, segunda vez que lo lograba en partidos consecutivos.

Mientras que el escolta estrella de los Lakers, Kobe Bryant, se perdió el segundo partido consecutivo debido a que no ha superado las molestias que sufre en el hombro derecho, del que fue operado el pasado enero.