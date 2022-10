La dramática historia de joven con discapacidad abandonado por sus padres

Colombia es el país número uno de América Latina con más niños huérfanos; la primera nación del mundo en la que nacen más niños fuera del matrimonio; en la que la gente menos se casa y más convive en unión libre; y que cuenta con uno de los índices de pobreza más altos de la región -una de cada 10 familias colombianas se sostienen con menos de dos dólares al día.

Estos son datos dados a conocer por el World Family Map 2014, estudio internacional que mide el bienestar actual de las familias de 49 países que representan el 75 por de la población mundial y en el que participó como co-investigador la Universidad de La Sabana.

Carlos Mario Santofimio, un joven de 21 años que lleva 18 años en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, relató en BLU Radio cómo fue crecer sin sus padres, ya que cuando tenía cinco años su madre lo abandonó por sufrir una enfermedad congénita.

“Cuando mi madre biológica al ver mi discapacidad y ver que no podía mantenerme me dejó bajo cargo de una señora que me llevó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”, dijo al afirmar que desde estas alturas no conoce el paradero de sus padres.

Carlos Mario, quien padece una malformación congénita, razón por la cual le amputaron una de sus piernas, dijo que en este momento y gracias al apoyo del ICBF está terminando Derecho en la Universidad.

Agregó que a pesar de las circunstancias no siente rencor con sus familiares biológicos por lo que sucedió, que ya los perdonó y que ahora su único objetivo es seguir adelante.