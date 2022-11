¡La quinta es la vencida! Leonardo DiCaprio gana el premio Óscar a mejor actor El actor Leonardo DiCaprio se llevó el premio Óscar como mejor actor por su actuación en "El Renacido", la película dirigida por el mexicano Alejandro González Iñarritu. Esta es la la quinta nominación de DiCaprio como actor (la sexta le llegó como productor de "The Wolf of Wall Street") tras "What's Eating Gilbert Grape", "The Aviator", "Blood Diamond" y "The Wolf of Wall Street".