'La Tremenda' y escándalo en redes: maltrata a su esposo y él lo permite; “Me pega porque me cuida” La generadora de contenido Dailyn Montañez conocida como 'La Tremenda' mencionó en un video que ya no le pega a porque “ya no me da motivos”. La pareja, recién casada, generó un escándalo en redes y estos son los detalles.