Ladrón robó a taxista y sin percatarse dejó billetera en el vehículo

El taxista Luis José Carreño, víctima de robo en Barranquilla, contó en Mañanas BLU 10 AM la insólita situación en la que dos ladrones lo atacaron en su vehículo y, al intentar escapar, uno de ellos dejó su billetera con las respectivas identificaciones.



"Eso ocurrió el lunes festivo en las horas de la tarde, recojo a un par de muchachos que me solicitan un servicio hacia el barrio El Silencio", contó.



“A dos cuadros del CAI dice la persona que estaba adelante al compañero de atrás: oye paga la carrera, tan pronto dijo eso la persona de atrás me puso un trapo asfixiándome completamente, y me perjudicó que llevara el cinturón puesto y no tuviera ningún tipo de movilidad”, agregó.



En el episodio José terminó con varias lesiones que le significaron tener al menos 15 días de incapacidad.



"Ya después de lo ocurrido cuando, pude detener el vehículo con el freno de mano, yo verifiqué al interior del taxi y encontré los documentos de la persona que me estaba forzando, que me sustrajo las pertenencias", relató.



Dijo que sabía que se trataba de uno de los agresores porque reconoció el aspecto físico del mismo.



Carreño ya denunció el robo y las autoridades adelantan las respectivas investigaciones.