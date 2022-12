Latinos somos 99 % idénticos porque crecimos con el yugo español: caricaturista

El diseñador gráfico y caricaturista Alberto Montt habló en Mundo BLU de BLU Radio sobre su vida y su profesión.



El chileno hace parte del ‘Hay Festival’ que se realiza en Cartagena y comentó sobre cómo su trabajo de caricaturista se expresa en este evento cultural.



“Cartagena es gloriosa, he venido muchas veces y cada vez me voy enamorado de esta ciudad (…) En Latinoamérica el mercado del humor en la caricatura está empezando a agarrar vuelo. Para los que nos dedicamos a esto puede ser fácil o difícil, pero estamos dedicados a esto”, mencionó.



Cabe resaltar que el ‘Hay Festival’ termina este domingo.



De igual manera, Montt se refirió al lenguaje universal que tiene el humor dentro de la caricatura.



“El humor es muy universal, de hecho, los latinoamericanos somos un 99 % idénticos y solo un 1 % diferentes, esto es porque todos crecimos con los mismos dolores y horrores, todos sufrimos el yugo social que nos impusieron los españoles”, añadió.



Asimismo, resaltó las técnicas tradicionales que tiene los dibujantes para plasmar sus ideas y debes en cuando una crítica social o política.



“No llegará un punto en el que se destierre el método tradicional del lápiz y el papel porque no conozco a nadie que dibuje y no se vuelva loco con el olor cuando se le saca punta al lápiz”, dijo.