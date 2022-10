Lina Tejeiro denuncia que fue víctima de xenofobia en aeropuerto de Francia

“Me gustaba volar con Vueling pero que triste que una de sus empleadas se encargue de desprestigiar la aerolínea con su actitud despectiva y soberbia como lo hizo la señorita que me atendió hoy en la ventanilla 46 del aeropuerto de París Charle de Gaulle solo porque no sabía hablar francés”, escribió en su red social .

Tejeiro además publicó una serie de videos en los que contó su versión de lo que sucedía.

“Cuando me acerqué a pedir información me dijeron en francés que no me acercara, que yo estaba grabando y que iban a llamar a la Policía, lo que me aterra es el racismo, dicen que es una falla técnica, pero es el racismo y el maltrato”, dijo.

Tejeiro sin embargo fue objeto de críticas en las redes puesto que algunos de sus seguidores calificaron de “show” la denuncia y le hicieron saber que en todo caso no se trataba de racismo sino de xenofobia.

“Bueno las personas que no están en mi posición no lo entienden solo se sientan a criticar porque no hablo otro idioma, mi show como algunos lo tildan es por la impotencia que me da no poder estar esta noche con mi familia en Madrid”, compartió.