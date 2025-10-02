“Matrioshka” se podrá ver gratis en Colombia este 4 y 5 de octubre

Durante el sábado 4 y el domingo 5 de octubre, la película Matrioshka, dirigida por Jorge Forero, estará disponible sin costo para todo el público colombiano a través de la página web matrioshka.com.co. La iniciativa busca acercar el cine nacional a los hogares del país con acceso libre y sin restricciones.

El estreno abierto se realiza gracias al apoyo de Crepes & Waffles, compañía que respalda este proyecto cultural como parte de su compromiso con la equidad en el acceso a contenidos artísticos.

Una historia familiar con tres generaciones de mujeres

La trama de Matrioshka gira en torno a Ana, una joven que regresa a la casa materna y se reencuentra con su madre y su abuela. En ese espacio, las tres mujeres enfrentan un secreto familiar que atraviesa varias generaciones. El relato se desarrolla en un fin de semana que se convierte en un escenario para reflexionar sobre la maternidad, las heridas del pasado y la posibilidad de reconciliación.

El elenco principal está integrado por Vicky Hernández, Ana María Sánchez y Alma Rodríguez, quienes encarnan a tres generaciones con historias complejas y alejadas de los estereotipos.



Reconocimiento internacional y presencia en festivales

La película tuvo su estreno mundial en la sección The Belt and Road Film Week del Festival Internacional de Cine de Shanghái y posteriormente se presentó en festivales de Nueva York, São Paulo y otras ciudades. Críticos han destacado su honestidad emocional, la sutileza de su lenguaje audiovisual y su retrato profundo de lo familiar.

El escritor y exministro de Cultura, Juan David Correa, afirmó que Matrioshka “examina la maternidad sin idealizarla” y valoró su capacidad de construir un relato íntimo y honesto sobre las dinámicas familiares.

Nominaciones en los Premios Macondo

La producción obtuvo cinco nominaciones en los Premios Macondo 2025 en las categorías de Mejor Dirección, Mejor Guion, Mejor Fotografía, Mejor Diseño de Producción y Mejor Música Original.

Publicidad

La película fue realizada con un equipo colombiano de amplia trayectoria, con producción de Marginal Cine, Blond Indian Films, María Alejandra Mosquera y Alma Rodríguez, y distribución a cargo de Cinecolor.

Detalles de acceso