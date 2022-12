Me cansé del miedo en Colombia y me dediqué a ser hippie: exdirectora de DIAN

La exdirectora de revista Dinero, exdirectora de la DIAN, y actual columnista del portal KienyKe, Fanny Kertzman, habló desde Portland, EE.UU., con Blu Radio acerca de su controvertido blog y de los temas 'picantes' que toca en sus escritos.

Ahora la comunicadora, que se dedica a narrar sus historias para que sus lectores reflexionen, vende mochilas wayúu y marihuana medicinal y está dedicada a llevar una vida más relajada.

“Como directora de la DIAN me di cuenta como eran las cosas en realidad y me frustraba no poder hacer nada. Me imagino que las cosas han empeorado. Me cansé de tener miedo en Colombia y decidí salir del país”, contó.

La mujer, que ha tenido importantes cargos en Estados Unidos, decidió que quería tener tiempo para su desarrollo personal y para estar con sus hijos.

“Yo soy una persona que no me gusta todo lo que hacía en Colombia. Lo mío es leer y escribir. Entonces dije: no más corporaciones. Y me dediqué a mi alma de hippie, a mi novio y a mis negocios”, narró.

Del país solo extraña a su madre, a su familia y a las empleadas del servicio. Pero intenta vivir en el territorio nacional a través de sus escritos.

“A mí me pueden conocer a través de lo que escribo. A mí y a mis hijos. Desde la transformación de mi hijo Pedro a mujer, hasta mi vida íntima”, dió a entender a los oyentes de BLU Radio.

“Uno en Colombia tiene poder, pero hay otros que tienen más poder. Me cansé de que el presidente, por ejemplo, me dijera a quien podía o no demandar. O que el secretario general me impusiera gente para los puestos. Ahora estoy tranquila”, puntualizó.