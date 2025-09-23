Ni opera ni clásica, esta es el género que escuchan personas inteligentes, según estudio

De acuerdo con un reporte de National Geographic, la música puede influir en cómo una persona percibe su realidad a través de las emociones y sus efectos en los pensamientos para llegar, incluso, a ser un beneficio para salud de millones en todo el mundo.

“Además, oír o interpretar música podría tener un impacto favorable a nivel cerebral. En su documento, la Gcbh sugiere que esta es una poderosa manera de estimular el cerebro ya que afecta a diferentes regiones, entre ellas, las involucradas en oír y escuchar, el movimiento, la atención, el lenguaje, las emociones, la memoria y las habilidades de razonamiento”, indicaron.

Pero, según el estudio realizado por el programador Virgil Griffith, demoninado ‘Music That Makes You Dumb’, con base a exámenes estandarizado usando sonidos musicales, determinó que la inteligencia de una persona si se puede ver influenciada por el tipo de música que escucha y hay un género que “escuchan los más dotados”.

Blu Radio Foto: AFP

El género musical que escuchan las personas inteligentes

El rock, según este estudio, fue nominado el género que más requiere de un trabajo cerebral debido a que cuenta con letras complejas, cambios de ritmo y estructuras musicales poco predecibles, al igual que determinó que el urbano y hip hop va más de lado a las personas con peores calificaciones institucionales.



“Los resultados son, como mínimo, sorprendentes. Los oyentes de artistas de country y hip-hop se sitúan, en su mayoría, en la mitad inferior de las puntuaciones del SAT. El rock clásico se sitúa en ambos extremos: Aerosmith, The Doors y Queen en el extremo inferior, con The Beatles, Led Zeppelin, Billy Joel, Elton John y Pink Floyd en el extremo más entusiasta”, explicaron en MLive sobre este estudio.

De acuerdo con otros expertos, el resultado de este estudio va de la mano a la composición de las canciones que influyen en el proceso que vive el cerebro al momento de escucharlas y el trabajo que requieren para interpretarlas.