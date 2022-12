No es recomendable transferir embriones a mujeres mayores de 40 años: experto

En diálogo con Mañanas BLU 10 AM, el doctor Ricardo Rueda Sanz, ginecólogo y especialista en fertilidad, explicó cómo funciona este tratamiento de reproducción asistida, comúnmente conocido como fertilización in vitro, y aseguró que no es recomendable transferir embriones en mujeres mayores de 40 años de edad.

“En el caso de mujeres mayores de 40 años, los embarazos tienen mayores riesgos porque producen embriones con anomalías genéticos, los cuales no se implantan en el útero o se pierden durante el embarazo. Lo ideal es no transferir los embriones muy tarde en la vida reproductiva de la mujer para evitar complicaciones en el embarazo, hipertensión arterial”, dijo.

Rueda explicó que los embriones pueden preservarse mientras se mantengan congelados a menos de 190 grados centígrados. Es de esa forma en que pueden ser transferidos al útero para las parejas que desean evitar el proceso de estimulación de los ovarios, bien sea porque en primer intento la mujer no pudo quedar embarazada o desea tener otro hijo.

“Hoy en día se hace examen de los embriones para establecer si es un embrión masculino o femenino y determinar ciertas enfermedades genéticas. Hacia el día quinto del desarrollo del embrión se puede tomar una muestra de las células que permiten ver información para saber si se trata de un embrión sano o del sexo deseado por la pareja”, informó.