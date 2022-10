No queremos más soldados sacrificados: Santos

"No queremos más soldados desconocidos. Hace ya algún tiempo no muere un soldado, no muere un policía en Colombia por causa del conflicto con las Farc”, dijo Santos (Lea también: El Plan Colombia hacia futuro requiere un giro radical: fiscal Montealegre ).

El mandatario agregó que la paz es una victoria de los soldados de Colombia y Estados Unidos: “hoy declaro la paz en las tumbas de los valientes de nuestras dos naciones y en la paz en Colombia”.

Juan Manuel Santos agregó que esta línea “debe seguir porque no hay muerte más absurda, más dolorosa que la de la víspera de la paz”, finalizó.

Escuche en este audio más información de las siguientes noticias:

-En delicado estado de salud se encuentra una menor de un año de la etnia wayúu que está hospitalizada por desnutrición en una clínica de Barranquilla.

-La Alcaldía de Medellín se retractó y afirmó que sí existe la banda delincuencial llamada La Oficina.

-La Policía de Caldas capturó a Juan de Jesús Torres Valencia, exgerente de la ARS Solsalud en esa región y quien está involucrado en el desfalco al estado de al menos 800 millones de pesos.

-Torres Valencia fue condenado a 12 años de prisión por el Tribunal Superior de esa ciudad en el 2009, por el delito de peculado por apropiación y falsedad material en documento, quien lo encontró responsable de desangrar las finanzas del estado en el año 2006 cuando era gerente de esta entidad.

-Virus como el zika o el chikunguña llegaron "para quedarse" y vendrán otros más por la falta de vacunas para prevenirlos, dijo en una entrevista con la agencia Efe el inmunólogo colombiano Manuel Elkin Patarroyo, quien alertó que la humanidad carece de armas para enfrentarlos.

-Fue desarticulada por las autoridades una organización dedicada al tráfico de armas de fuego que eran compradas de manera legal en Estados Unidos para luego ingresarlas ilegalmente al país.

-El arsenal incautado se encontraban dentro de un parqueadero ubicado al sur de Bogotá, camufladas en cajas utilizadas para transportar televisores.

-España registra primer caso de embarazada con zika en Europa, proveniente de Colombia..