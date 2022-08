¿Ovnis en Colombia? El día que Amparo Grisales vio un platillo volador en su colegio

El tema de los Objetos Voladores No Identificados (OVNI) ya no es tabú, y al igual que en el resto del mundo, en Colombia también son un fenómeno. El programa ‘Los Informantes’ de Caracol Televisión registró todo tipo de testimonios que van desde avistamientos y abducciones hasta encuentros del tercer tipo.

Los informes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, en inglés), los estudios de la Universidad de Harvard o la Nasa y hasta las sesiones del Congreso de los Estados Unidos dan cuenta que este tipo de temas ya son toda una realidad. Como lo describió el más famoso ufólogo de Colombia, William Chávez, toda una autoridad para hablar de la visita de seres extraterrestres.

"Los primeros que yo vi eran altos, de dos y pico de altura, muy lumínicos. Unos bajitos androides que los acompañaban un acercamiento global. Nunca la comunicación fue física, ni verbal. Fue más una comunicación mental con ellos, no te puedo decir si era telepatía o clarividencia, pero ellos me hablaban y me decían que me calmara que ellos estaban aquí y tuvimos esa experiencia de contacto", indicó Chávez.

Este hombre, quien ha aparecido en programas de National Geographic o History Channel como un experto en temas extraterrestres, habló de su estudio sobre los OVNIS y de su experiencia del tercer tipo con estos seres.

“Ellos mueven las manos, se quedan quietos y la comunicación es mental. Al otro día, o los días siguientes, uno empieza a tener sueños…Y no soy el único, muchos los han visto”, aseguró.

Con la mesada que le daban sus padres, Chavéz compraba todo tipo de artículos relacionados con OVNIS. Incluso en el colegio le llamaron la atención por asustar a los niños con ese tema y hasta los llevaron a un sacerdote, pero él nunca dudó de sus visiones.

Pero este ufólogo no es el único que habló de este tipo de experiencias. El controlador aéreo Eduardo Russi, ya retirado y con una memoria envidiable, recordó el avistamiento de un día cualquiera en 1964, cuando un artefacto plateado se paró sobre la torre de control del aeropuerto El Dorado y le movió el piso.

"Todos miraban para la torre y yo dije que nos mira y claro vi un par de aros y en la mitad delos aros iban como unas esferas donde eran de amarillo intenso y entre esfera y esfera era negro. Y por el centro de la rueda una luz blanca intensa, al objeto lo siguió un avión, pero sin suerte… ¿Qué fue? No sé, pero que lo vi, lo vi. La gente que estaba en la plataforma, mis compañeros todos lo vieron y lo que siempre sucede. Al otro día los compañeros de la misma torre que no habían estado con nosotros, nos dijeron que si no la habíamos fumado verde", contó.

Russi enfatizó en que el jefe de la torre les advirtió que guardarán silenció y que no hablaran de lo sucedido. Tampoco se les permitió dar declaraciones a los medios, por lo que el caso se silenció.

Por su parte, Germán Puerta, exdirector del planetario y astrónomo aficionado, contó los inicios de la ufología tal como la conocemos hoy. Y hasta recordó una anécdota con la ‘Diva de los Colombianos’, Amparo Grisales , cuando estudiaba en el colegio Sans Facon de Bogotá.

"Aparentemente en horas del recreo aparecieron unos platillos, objetos voladores sobre el colegio y eso impresionó mucho a las niñas. Un día viendo televisión hay una entrevista a Amparo Grisales y de repente dice: 'yo estudié en el colegio San Facon y yo vi unos platillos voladores en el colegio San Facon'. Entonces Amparo Grisales fue una de las niñas que vio ese fenómeno OVNI", reseñó el astrónomo.

Pero el caso en el que más cree Puerta es el de Anolaima, en Cundinamarca, en donde los testimonios de 13 jóvenes que veraneaban en una finca coincidió con el encuentro de una luz muy intensa. Y terminó en la muerte de Arcesio Bermúdez, quien fue el único que la persiguió. Su cuerpo prácticamente se ‘deshizo’ tres días después del avistamiento.

Puerta cree que en el universo hay más planetas que estrellas y sería una conclusión sorprendente ser los únicos, pero también sería sorprendente encontrarse con otras civilizaciones.

Lo cierto del tema es que de los 144 casos de los casos desclasificados de la CIA, en el Congreso de los Estados Unidos solo explicaron uno. De los demás aún no han entregado versiones. Sugestión, hipnosis colectiva, moda u obsesión, todo se vale al tratar de explicar si estamos, o no, solos en el universo.

