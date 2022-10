Padre del capturado por caso de niños abusados dice que su hijo es inocente

Blu Radio habló con Javier Pedraza, padre del primer capturado y presunto responsable del abuso contra cuatro menores de edad en Ciudad Bolívar, Andrés Pedraza, y señaló que su hijo es inocente y que asistía a una iglesia evangélica.

“Él se metió en la religión con el man ese. Si quiere le mostramos en el periódico lo que él dice, que él es inocente, que el man lo llevó. Esos evangélicos allá, la que queda en la Cali como con 13. Que fuera a la iglesia y no más fue lo que él me dijo. No me dejan hablar con él. Ellos lo llevaban a la casa, no ve que no me quedaba tiempo de nada. Ahorita estamos esperando que venga Bienestar Familiar y se lleve al otro bebé”, dijo el padre del capturado.

Andrés Pedraza está siendo judicializado en la URI de Tunjuelito, donde comenzará la audiencia por su presunta responsabilidad en los hechos registrados este martes en la localidad de Ciudad Bolívar.