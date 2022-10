Papa buscará en México acercarse a miembros de otros credos y no creyentes

En una conferencia de prensa, el obispo sostuvo que "uno de los momentos más emotivos durante el viaje apostólico del papa será el encuentro con la juventud mexicana" el 16 de febrero en un estadio de Morelia, estado de Michoacán.

"No solamente van a participar jóvenes católicos, sino que están invitados jóvenes que no están cerca de la Iglesia o no forman parte de ella. Porque como ha dicho el papa Francisco: "Jóvenes, aunque piensen diferente, aunque tengan un punto de vista diferente, quiero que vayan acompañados, juntos, buscando la esperanza, buscando el futuro y la nobleza de la patria'", refirió.

Lira, coordinador general de la visita, consideró que la misma constituye "una oportunidad no sólo para los católicos sino para México y para la gente de buena voluntad que quiere construir un mejor país para todos".

Indicó que Francisco "comunica valores universales en los que podemos coincidir católicos, miembros de otros credos religiosos o tradiciones espirituales, o no creyentes, y es desde este denominador común que podemos partir para juntos edificar un México mejor".

"El papa ha insistido mucho en que debemos ser una 'Iglesia en salida', una Iglesia que tenga los brazos abiertos para todos, y en esto se ha distinguido bastante. Queremos que las personas que no comparten la fe católica puedan acercarse. Es decir, la visita del papa está abierta a todos", enfatizó.

Se ha hecho igualmente, expuso, una convocatoria a las comunidades indígenas del país y también de Centroamérica para que asistan a los actos del pontífice, y "vendrán sobre todo de Guatemala".

Por otro lado, Lira dijo que entre los avances de los últimos días en los preparativos de la visita está el diseño de los boletos para las misas y eventos, los cuales tendrán, además de la leyenda "Gratuito", algunos candados de seguridad e indicaciones respecto de los accesos, horarios y lo que no está permitido portar.

Ya ha comenzado el proceso de impresión y serán entregados a fines de enero a los obispos de las 93 diócesis México para que cada uno los distribuya de la manera que considere oportuna, procurando incluir también a quienes no participan en la Iglesia, refirió el clérigo, y precisó que son alrededor de un millón de boletos.

Asimismo, reveló que ya están en México los dos "papamóviles" fabricados en Estados Unidos, resguardados en el hangar del Estado Mayor Presidencial del aeropuerto capitalino, y que ya están en proceso los tres más que serán hechos en el país latinoamericano.

En su oportunidad, el coordinador de los voluntarios que ayudarán en la logística informó que se espera contar con cerca de 397.000 de ellos, "cifra que puede parecer muy alta pero que consideramos óptima para poder tener la visita que todos deseamos".

"Sabemos que durante cinco días nuestro país va a ser visto por todo el mundo, y queremos que la gente del mundo vea la mejor cara de México, y la organización a través de los voluntarios nos permite garantizar esto", manifestó.

Señaló que al día de hoy ya están registrados unos 270.000 voluntarios, la mayoría jóvenes, que se encargarán entre otras labores de la colocación de vallas en los más de 400 kilómetros de recorridos por tierra que hará el papa en las ciudades que visitará, así como de brindar asistencia a los asistentes a los eventos.