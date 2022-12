Por contrabando, DIAN remató coche fúnebre usado en exequias de Hugo Chávez

La DIAN remató el coche fúnebre Ford Lincoln 98 que se volvió histórico al ser usado para las exequias del expresidente de Venezuela Hugo Chávez el 8 de marzo de 2013, donde miles de personas le dieron su último adiós.



Fernando Arango, gerente de la Funeraria San Vicente, a la que pertenecía la carroza, contó que fue vendida en cerca de 110 millones de pesos.



En entrevista con Mañanas BLU 10AM, Arango contó que el Gobierno de Venezuela le pidió el carro porque en el vecino país no contaban con un auto de lujo para esta histórica despedida de Chávez.



Dijo que el problema comenzó desde que el carro fue movilizado hasta la frontera en un avión militar y luego hasta el vecino país para prestar el servicio, pero luego lo regresaron a San Antonio, lo que se convirtió en una exportación temporal, por lo que "el carro en Medellín ya era contrabando y por eso lo tomó la DIAN y fue rematado", pues no se surtieron los trámites legales para sacarlo del país.



Por la velocidad del trámite, se olvidaron algunos requisitos legales como certificado de embarque y documentos de transporte.



El gerente de la Funeraria San Vicente confesó que ahora están haciendo negocios con el comprador del coche fúnebre para tratar de adquirirlo nuevamente.



Aunque la Funeraria San Vicente presó el servicio al Gobierno de Venezuela de manera gratuita, ahora será la misma quien busca recuperar la millonaria pérdida.