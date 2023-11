Por última vez, Roger Waters de Pink Floyd se presentará en Colombia

Este montaje único, diseñado exclusivamente para el concierto que ofrecerá el músico inglés el próximo 5 de diciembre en el Coliseo MedPlus. La gira que arrancó en junio de 2022 en Estados Unidos y está cada vez más cerca de Colombia.

Es un hecho que el músico, compositor y activista británico más emblemático de todos los tiempos, incluyó por tercera vez a Colombia en su gira de conciertos. Esta vez, "This Is Not A Drill" será su gira de despedida de los escenarios del mundo.

Aquí un recuento de las razones por las que no podemos dejar de ver a Roger Waters en su última presentación en Colombia y la última vez que tendremos la oportunidad de verlo entregándolo todo, acompañado de un imponente montaje y sus grandes éxitos.

1. El Montaje está diseñado exclusivamente para Colombia con visuales sorprendentes, proyectando en una gran pantalla, de más de 400 metros cuadrados, las visuales y mensajes que el mismo Roger ha supervisado de principio a fin. El sonido envolvente de última generación con que cuenta el Coliseo MedPlus ha cumplido con las rigurosas exigencias de Water y su equipo.

2. El Setlist con el que seguramente hará de ésta la noche más especial para sus seguidores. La noche promete abrir con los acordes de "Confortably Numb" y cerrar con "Outside the wall" y los músicos desapareciendo ante los ojos de los asistentes. A lo largo de todo el concierto tendremos éxitos como "The Happiest Days of Our lives", " Another Brick in the Wall" (Partes 2 y 3), "Us & Them", "Wish You Were Here" y por su puesto "Money" uno de sus éxitos más comerciales.

3. La sorpresa de la noche será un cerdo y una oveja gigantes que sobre volarán el Coliseo durante algunos apartes del concierto cuando suenen "Sheep" y "In The Flesh" anunciando un breve intermedio, para que luego el repertorio continúe elevando la temperatura

4. Waters estará a cargo de las voces principales, guitarras, bajo y piano, y será acompañado en el escenario por Jonathan Wilson en guitarras y voces; Dave Kilminster en guitarras y voces; Jon Carin en teclados, guitarra y voces; Gus Seyffert en bajo y voces; Robert Walter en teclados; Joey Waronker en batería; Shanay Johnson y Amanda Belair en voces, y Seamus Blake en saxofón.

5. "This Is Not A Drill" es una innovadora extravagancia de rock and roll/cinematográfica, que un verdadero amante del buen rock no puede dejar de vivir. "This Is Not A Drill" representa un contundente alegato contra la distopía corporativa en la que todos luchamos por sobrevivir, y un llamado a amar, proteger y compartir nuestro preciado y frágil hogar planetario.

La cita será el próximo martes Martes 5 de diciembre de 2023 a las 5:00 pm. La apertura de puertas será las 8:00pm. El lugar es el Coliseo Live (Bogotá / Calle 80 KM 1,5 vía Cota)