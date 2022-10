Programa completo de Mañanas BLU 10 AM 3 de octubre de 2014

Es una desgracia pero no busco culpables: padre de familia de The English School: Alejandro Isaza, padre de uno de los niños que tuvieron un accidente en el jueves accidente de lancha en el río Amazonas, en el que murió una joven, calificó este hecho de como una desgracia, pero dijo que no buscará responsables sobre el hecho y reveló detalles de cómo habrían sucedido los hechos.

No creo que haya brote de ébola en Estados Unidos y Latinoamérica: vocero de OMS: El vocero de la Organización Mundial de la Salud (OMS) Daniel Epstein, se mostró tranquilo por el caso del norteamericano contagiado con ébola y dijo que con un buen tratamiento, podría sobrevivir.

Si no se esclarece tema de paramilitarismo no se pueden firmar acuerdos: Farc: Alias ‘Iván Márquez habló sobre el encuentro del tercer grupo de víctimas y aseguró que habían salido con el corazón afligido al escuchar las historias de quienes padecieron la sevicia de los ataques, asesinatos selectivos, torturas, descuartizamientos, violación sexual y atentados y atrocidades del terrorismo de Estado.

Desmovilizados de Villavicencio demuestran que sí es posible la reconciliación: En medio de la campaña ‘Soy Capaz’ que ha desplegado el sector privado colombiano, en Villavicencio se llevó a cabo uno de los actos más significativos de reconciliación con un encuentro de reinsertados.

“La mejor respuesta a las víctimas es asumir la responsabilidad”: De la Calle: El jefe negociador del Gobierno en La Habana, Humberto de la Calle, dijo este viernes que el mejor regalo que se les puede dar a las víctimas es que los actores del conflicto “asuman su responsabilidad”

Clara López denuncia que le chuzaron el correo electrónico: La presidenta del Polo Democrático Alternativo, Clara López Obregón informó que le fue interceptada su cuenta de correo electrónico, razón por la cual alerta sobre el envío de mensajes que no sean de su autoría.

Hasta piedras le lanzan a fumigadores del mosquito que trasmite chikunguña: Hasta piedras le están lanzando a los funcionarios que hacen parte de la unidad ejecutoria de salud y que llegan en sus vehículos para fumigar las zonas de Cali y varios municipios del departamento del Valle del Cauca y evitar la propagación del dengue y el chikunguña.

Contratista aún tiene posibilidad de seguir con obra de La Línea: Vargas Lleras: El vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, aseguró que los contratistas del Túnel de La línea aún tienen posibilidad de continuar con la construcción de la obra si demuestran una base económica suficiente.