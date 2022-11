Programa completo Mañanas BLU 10 AM 10 de febrero de 2015

SuperSociedades formula cargos a propietarios de la Universidad San Martín: La Superintendencia de Sociedades formuló cargos a Mariano Alvear, propietario de la Fundación Universitaria San Martín; a su hijo Martín Alvear y José Santiago Alvear, hijastro de Mariano, por no solicitar la inscripción del grupo empresarial en las sociedades Inversiones Alvear Orozco, Inversiones Orozco Alvear, Prodomed y Gráficas San Martín.

Así les pinten pajaritos en el aire, responderán por delitos: procurador a Farc: El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, en un diálogo con los militares retirados agremiados en Acore, defendió su propuesta del pacto político para la paz y recalcó que las normas institucionales no pueden ser vulneradas por acuerdos de paz en donde reine la impunidad.

“Yo soy parcero de James, pero a mí me llamó fue Cristiano”: Kevin Roldán: Kevin Roldán, el cantante colombiano que amenizó la fiesta de Cristiano Ronaldo, reveló detalles del evento, por el cual el astro portugués ha recibido críticas.

Alcaldía de Bogotá compró 1800 predios para obras que no han sido ejecutadas: La Contraloría de Bogotá asegura que desde el año de 1973 y hasta junio de 2014, la ciudad compró más de 1.838 predios por un valor superior a los 393.260 millones de pesos, que no se han usado para la ejecución de las obras para las que fueron adquiridos.

Estos son los retratos hablados de presuntos asesinos de niños de Florencia: El vicefiscal general, Jorge Fernando Perdomo, aseguró que como resultado de las investigaciones en torno al asesinato de cuatro niños en la vereda El Cóndor, zona rural de Florencia, Caquetá , las autoridades tienen en su poder retratos hablados sobre los posibles responsables del crimen, además “todo apunta a que masacre de niños se debió a lío de tierras”, según señaló Perdomo.

Dejan en libertad condicional a exjefe paramilitar ‘Juancho Prada’: La Corte Suprema de Justicia sustituyó la medida de aseguramiento de detención preventiva del desmovilizado paramilitar Juan Francisco Prada, por una de vigilancia electrónica.

ELN “hará juicio” a alcalde del Alto Baudó por corrupción: En un documento publicado en su página de internet, la guerrilla del ELN reconoció que tiene en su poder al alcalde de Piedepato, Alto Baudó, Fredys Palacios.

Sentir emociones negativas no es malo, es necesario: psicóloga: La psicóloga Blanca Patricia Ballesteros habló en Blu Radio acerca de la necesidad de sentir emociones que la gente cataloga como negativas, basada en el libro The Power of Negative Emotion de los psicólogos Todd Kashdan y Robert Biswas-Diener, que afirma que son fundamentales para que el ser humano evolucione y aprenda a afrontar diversas situaciones en la vida.