Programa completo Mañanas BLU 10 AM 18 de febrero de 2015

Frente Amplio denuncia que Ejército violó DIH en enfrentamiento con Farc: El Frente Amplio por la Paz, veedor del cese al fuego unilateral declarado por las Farc, emitió un comunicado como en el que señala que en los enfrentamientos que se presentaron el pasado lunes en Caloto, Cauca, entre el Ejército y las Farc, brigadas móviles y comandos de la Fuerza de Tarea Apolo “efectuaron ataques indiscriminados en zonas pobladas, ingresaron arbitrariamente en predios civiles, causaron daños en bienes civiles e indispensables para la supervivencia humana, utilizaron como trincheras de ataque y defensa bienes civiles y bienes culturales”.

Niñas de 2 y 3 años habrían sido abusadas en guardería de Rionegro, Antioquia: En otro aberrante caso de violencia contra menores de edad, dos niñas de 3 y 4 años fueron abusadas sexualmente en el municipio de Rionegro, oriente de Antioquia. Las autoridades ya están tras la pista de quien sería el responsable.

Dos muertos y dos heridos deja emboscada del ELN en Norte de Santander: Dos policías murieron y otros dos resultaron heridos en una emboscada perpetrada este martes por desconocidos contra una patrulla de la Policía n una carretera cercana a Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, informaron fuentes oficiales.

Plan de Desarrollo dejaría sin recursos reparación de víctimas: Procuraduría: Con base en el análisis del documento que contiene las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, la Procuraduría General de la Nación le formuló un llamado al Gobierno Nacional y al Congreso de la República para que se revisen las metas en materia de reparación integral a las víctimas del conflicto armado.

Caso de niños abusados en Ciudad Bolívar fue un montaje, concluye la Fiscalía: Los investigadores de la Fiscalía General de la Nación lograron comprobar que, en el caso del supuesto abuso sexual y tortura a cuatro niños en Ciudad Bolívar , sur de Bogotá, todo se trató de una falsa acusación .

El próximo 27 y 28 de febrero vuelve la Teletón: “Mírate Colombia y verás lo mejor de ti” es el lema de este 2015 de laFundación Teletón, que entre 2011 y 2014 ha atendido a más de 40 mil personas en rehabilitación.

Protestas en el Valle por falta de profesores en escuelas y colegios públicos: Un grupo de estudiantes y padres de familia bloquea a esta hora la vía Cali-Candelaria en protesta porque el gobierno departamental no ha nombrado docentes para las instituciones públicas del Valle del Cauca.

La nueva canción de Paulina Rubio está compuesta por una banda colombiana: ‘Mi Nuevo Vicio’ es el nuevo sencillo de Paulina Rubio, el primero desde hace tres años cuando lanzó su álbum "Brava!", el cual está compuesto por Morat, una banda bogotana integrada por Juan pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, Alejandro Posada y Simón Vargas.

¿Qué significado tiene el Miércoles de Ceniza para la comunidad católica?: En diálogo con Blu Radio, el padre Carlos Novoa, doctor en teología y docente de la Universidad Javeriana, explicó que el Miércoles de Ceniza significa conversión y cambio con el fin de ser una mejor persona y vivir en la forma de que Jesús ha indicado.

En lugar de lobby para evitar fin de Judicatura, Mininterior pide hacer debate: El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que aunque no se conocen los nombres de las personas del Consejo Superior de la Judicaturaque estarían haciendo lobby para que no se elimine esta corporación, sí le pidió a los magistrados que realicen un debate franco y no con propuestas por debajo de la mesa: “En el Consejo Superior de la Judicatura se estarían moviendo, digamos intereses para evitar que el Congreso de ese paso que beneficiaría a la justicia”.

Las casas solares tienen una cita en Cali: Andrés Alarcón, director de Solar Decathlon, explicó en Mañanas BLU 10 AM relató en qué consiste el primer Solar Decathlon latinoamericano que promueve energía limpia y que se desarrollará en Cali.

En Bogotá no hay tantos vehículos como la gente piensa: Fenalco: Eduardo Visbal, vicepresidente de Comercio Exterior y Vehículos de Fenalco, habló en Blu Radio de cómo se ha movido el mercado de los vehículos usados en el país, y aseguró que en el caso de Bogotá aunque los ciudadanos han recurrido más a un segundo carro, no hay tantos como la gente pensaría.