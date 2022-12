Programa completo Mañanas BLU 10 AM 2 de marzo de 2015

Fotos: Conozca a la sexy rubia elegida modelo del año por la revista Elle: La revista Elle nombró a la británica Rosie Huntington-Whiteley, de 27 años de edad, como la modelo del año por su espectacular rostro y figura, pues es uno de los ángeles de Victoria's Secret y la imagen de Burberry.

España anuncia dos iniciativas para el fondo de posconflicto colombiano: España anunció que ya se tienen listas dos iniciativas que harán parte del fondo para el posconflicto colombiano. El ministro de Relaciones Exteriores, Manuel García Mar-Gallo, aseguró que la primera sería un fondo fiduciario al que se podrían adherir instituciones o países por fuera de la Unión Europea.

¿Labios pintados y aretes de mujer? Maradona sorprende con nuevo look: Diego Armando Maradona mostró en el programa "De Zurda", un look particular: labios pintados y aretes de mujer.

Denuncian supuesta golpiza de policías a jóvenes en Cajicá, Cundinamarca: Jóvenes denunciaron una presunta golpiza que unos policías le propinaron a varios jóvenes el domingo en la madrugada en Cajicá, Cundinamarca, por haber grabado la manera en que los uniformados agredían a otros sujetos.

Sencillos pasos para invertir en la Bolsa de Valores de Colombia: El jefe de Investigaciones de la firma comisionista Alianza Valores, Felipe Campos, en entrevista con Mañanas BLU10AM entregó una serie de recomendaciones para comenzar a invertir en la Bolsa de Valores, una opción que cada vez tiene más acogida entre los colombianos.

Angelino esperará hasta el 25 de marzo por aval para Alcaldía de Cali: Aunque ya había renunciado públicamente a su aspiración, el ex vicepresidente Angelino Garzón echó para atrás esa decisión y acaba de anunciar que esperará hasta el próximo 25 de marzo a que el partido de La U resuelva darle el aval para ser candidato a la Alcaldía de Cali.

¡Cuidado! Usar audífonos ocasiona daños auditivos, siga estas recomendaciones: La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó que más de mil millones de jóvenes están en riesgo a sufrir daños auditivos por escuchar música a altos volúmenes. Según los datos recogidos, cerca del 50 por ciento de los jóvenes de entre 12 y 35 años de países con ingresos altos o medios se exponen a niveles sonoros demasiado fuertes.

El 29 de agosto en Miami, Madonna comenzará el "Rebel Heart Tour”: Madonna comenzará su nueva gira, "Rebel Heart Tour", el 29 de agosto en Miami, para estar hasta el 27 de octubre en Norteamérica antes de pasar el 4 de noviembre a Europa, donde tiene cerrados 14 conciertos, informó Live Nation.

Video: Las 36 preguntas que harán enamorar a cualquiera: En un artículo publicado en The New York Times, resumieron las 36 preguntas que harán que cualquier pareja se enamore, escritas por el psicólogo Arthur Aron.

Si su pareja tiene este comportamiento sexual, ojo puede ser vorarefilia: A propósito de la reciente noticia en la que una mujer intentó castrar a su novio a mordiscos en Estados Unidos , en Mañanas BLU 10 AM la doctora Fernanda Hernández se refirió a una extraña parafilia denominada vorarefilia.