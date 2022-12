Programa completo Mañanas BLU 10 AM 24 de julio de 2015

Más de 10 mil víctimas no serían reparadas si Mancuso sale de Justicia y Paz: Un llamado de alerta hizo el abogado Jaime Pérez, quien representa al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso , al señalar que este saldría del programa de Justicia y Paz debido a obstrucciones de la justicia americana en cuanto a su participación en los procesos de investigación que se adelantan en Colombia.

Farc dice que reconocerá responsabilidades penales por acciones violentas: Las Farc se refirieron a la posición asumida en el reciente debate sobre paz en el Congreso de la República por la senadora liberal Viviane Morales, quien planteó que todos los que participaron o hicieron parte del conflicto deben ser sometidos al mismo racero en materia legal, hablando de ganaderos y empresarios, entre otros.

“Hay un sesgo de racismo”: defensa de familia de joven muerto en EEUU por Taser: Donaldo del Villar, abogado de la familia Hernández, habló en Mañanas BLU 10AM sobre la decisión de la Fiscalía de EE.UU. de no presentar cargos contra el policía responsable de la muerte del joven colombiano Israel Hernández, quien falleció en 2013 tras recibir una descarga de una pistola eléctrica enMiami Beach.

Caso Monstruo de la Sierrita no amerita debate de cadena perpetua: MinJusticia: El ministro de Justicia, Yesid Reyes, dijo desde Barranquilla que el caso del 'Monstruo de la Sierrita' No debería dar para un debate sobre la cadena perpetua para violadores.

¿Cómo se adquieren y funcionan las pistolas taser? Experto responde: Ricardo Ruidíaz, exanalista de la Interpol, explicó en Mañanas BLU 10 AM, cómo se comercializan y funcionan las denominadas armas no letales Taser, las cuales aseguró que debido a que en Colombia todavía no existe una regulación de su uso, pueden ser adquiridas por delincuentes y causar daños letales.

Wbeimar Sánchez, el colombiano que conoció el drama del ébola en Sierra Leona: La Cruz Roja cumplirá el próximo 30 de julio 100 años de labor voluntaria, a propósito de este tema Wbeimar Sánchez, único voluntario colombiano que llegó hasta Sierra Leona, en Africa, para luchar contra el ébola, pasó por los micrófonos de Mañanas BLU 10 AM contando detalles acerca de esa experiencia.