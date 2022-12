Programa completo Mañanas BLU 10 AM 6 de mayo de 2015

Existen bases suficientes para materializar pronto punto sobre víctimas: Farc: Los negociadores de las Farc consideran que existen "bases suficientes para materializar pronto" el acuerdo sobre las víctimas del conflicto, el punto que actualmente se debate en la mesa de las conversaciones de paz que la guerrilla sostiene con el Gobierno de Colombia.

Es necesario replantear la política antidroga a nivel mundial: MinJusticia: El ministro de Justicia, Yesid Reyes, aseguró desde Washington que laerradicación forzosa aérea y manual es ineficiente y no soluciona el problema de las drogas de forma permanente.

Unión Patriótica denuncia nuevas amenazas contra Aida Avella: A través de un comunicado, la Unión Patriótica denunció nuevas y graves amenazas contra los integrantes del partido por parte de las Águilas Negras. (Lea también: Escolta de Unidad de Protección, responsable de amenazas contra Córdoba y Avella )

City Cropps, un proyecto de agricultura urbana amigable con el medioambiente: Kelly García, quien participa de la feria de jóvenes empresarios, que se realizará entre el 7 y 10 de mayo en Corferias, explicó en qué consiste su proyecto de agricultura urbana, denominado City Cropps. (Lea también: En el Festival Vallenato fueron recogidas 15 toneladas de material reciclable )

No participaré en alianzas en contra de la izquierda: Rafael Pardo: El candidato a la Alcaldía de Bogotá por el partido Liberal, Rafael Pardo, aseguró que no participará en ninguna alianza o sindicato en contra de ese movimiento. “Contra la izquierda yo no acepto ninguna convocatoria ni es el propósito". ( Lea también: Peñalosa propone comisión para elegir candidato a la Alcaldía entre Pardo y él ).

Esta conejita Playboy, hincha de Bayern, solo espera una victoria ante Barcelona: Este miércoles se disputa el juego entre Barcelona y Bayern Múnichcorrespondiente a las semifinales de la Liga de Campeones.

Este miércoles se conocerá si se levanta o no el paro: Fecode: El presidente de Fecode, Luis Grubert, aseguró que hoy mismo se dará a conocer una respuesta para definir si se levanta el paro de educadores.

La razón de ir al espacio es buscar nuestra supervivencia: Franklin Chang-Díaz: Franklin Chang-Díaz es un físico e ingeniero mecánico costarricense, quien fue el primer astronauta de la Nasa sin ascendencia estadounidense en nacionalizarse y uno de los que ha tenido más misiones al completar un record de siete entre 1986 y 2002.

Exparticipantes de La Voz Kids ahora hacen conciertos a favor de la niñez: Juanita Guerra y Ilenia Antonini, quienes hicieron parte del equipo de Malumaen La Voz Kids, se refirieron en Mañanas BLU 10 AM a su labor en Aldeas Infantiles, fundación que ayuda a niños que no tuvieron la posibilidad de crecer en una familia.