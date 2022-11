Programa completo Mañanas BLU 10 AM 9 de febrero de 2015

Hallan cuerpo desmembrado de niño de 7 años en La Vega, Cundinamarca: El menor de 7 años de edad identificado como Robinson Correa, fue encontrado este lunes por la Policía y los bomberos de Cundinamarca en la vereda Patio Bonito, en el municipio de La Vega, en condiciones lamentables.

Gobierno asegura que no hay altos funcionarios de Ecopetrol en caso PetroTiger: El Gobierno Nacional salió en defensa de Ecopetrol afirmando que no hay altos funcionarios involucrados en el caso PetroTiger y afirma que ese tipo de acciones no es común en la petrolera estatal.

Estudiantes de colegio en Soacha van a clase por días ante falta de profesores: Juan Carlos Nemocón, alcalde de Soacha, pasó por los micrófonos deMañanas BLU 10AM para hablar sobre la denuncia de los estudiantes delcolegio la Despensa de Ciudad Verde quienes aseguran que no han podido asistir a clases por la falta de docentes en el plantel.

Procuraduría pide explicaciones a Aerocivil ante quejas por fallas de seguridad: A través de una misiva, la Procuraduría reiteró y solicitó ampliación a las inquietudes presentadas por la entidad en comunicación del 13 de noviembre de 2014 al director de la Aeronáutica Civil, Gustavo Alberto Lenis Steffens, con el fin de tener mayor claridad sobre las continuas quejas de seguridad aérea.

Por usura, SuperIndustria sancionó a empresa prestamista: El superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, informó que arrancó la ofensiva contra prestamista usureros y en ese sentido anunció unasanción a la sociedad prestamista BCI Empresas SAS, con una multa superior a 1200 millones de pesos, por cobrar intereses máximos a los permitidos por la ley.

Unos 1.173 árboles serán trasladados: subdirectora de Parque del Río Medellín: Verónica Cotes, la subdirectora ambiental de Parque del Río Medellín, un proyecto de intervención y renovación urbana que busca fortalecer la relación de la ciudadanía con un río más amigable, aseguró en diálogo con Blu Radioque no se hará tala de árboles sino traslado de los mismos, respondiendo a las críticas por presunta falta de controles ambientales.

Colombia como epicentro musical se ha vuelto muy importante: Carlos Vives: En diálogo con Blu Radio, el colombiano Carlos Vives, ganador del premio Grammy al mejor álbum tropical latino en la 57 edición de esta ceremonia musical, manifestó que nunca viviría en el exterior porque ve a su país como un epicentro musical que cada vez ha tomado más importancia.

Jorge González, exvocalista de Los Prisioneros, se recupera de ACV: Jorge González, líder de la banda Los Prisioneros, está internado en el Clínica Universitaria de Concepción, Chile, tras sufrir un infarto, según informó la prensa de ese país.