Renuncio a la pornografía el día que no la disfrute: Esperanza Gómez

“Prefiero seguir haciendo mi porno, es lo que me apasiona, me gusta, me siento identificada y no lo pienso dejar de lado”, dijo. (Lea acá también: Esperanza Gómez respondió en Blu Radio a los rumores de que deja el porno ).

Afirmó que los rumores sobre su retiro salieron de una persona allegada a ella, que desde hace tiempo está tratando de presionarla para que renuncie a la pornografía y se dedique a otro tipo de entretenimiento.

“Hace rato viene tratando de coaccionarme para que yo renuncie a la industria porno y me dedique al entretenimiento normal”, expresó.

Gómez admitió que es cierto que hace un año no graba, pero es porque “estaba trabajando en otros proyectos” como su página web Viva Esperanza.

“Yo renuncio a la pornografía el día que no me sienta cómoda, que no lo disfrute, y soy yo la que va tomar la decisión, no presionada por otra persona”, enfatizó.