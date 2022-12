Se estrena Dulce Amor en Caracol TV, una historia de romance que lo atrapará

La actriz Camila Zárate pasó por los micrófonos de Mañanas BLU 10 AM hablando de la nueva novela Dulce Amor, el Encanto de lo Prohibido’ que protagonizará y que se estrenará el próximo martes en Caracol Televisión.



“Es una novela que hacía falta en los hogares colombianos, porque había mucha bala y mucho tiro y esta novela es de romance absoluto, una novela rosa que lo hace a uno volver enamorarse del amor”, aseguró (Lea también: El Cartel de la Papa: un negocio colombiano vuelto comedia ).



La nueva producción cuenta la historia de tres romances que a los hombres les provocará más de un suspiro y en las mujeres puro sentimiento de amar.



Zarate contó lo que significó para ella tener que raparse parte de su pelo para interpretar el personaje en la novela (Lea también: ‘Esmeraldas’, la nueva apuesta del Canal Caracol ).



“Fue un momento bien raro haberme despojado de una parte del pelo, nunca lo había pensado pero me lo disfruté fue un look diferente creo que lo volvería hacer. Creo que el cuerpo es el instrumento cuando uno es actor”, contó.



Aquí puede ver un adelanto de la novela.