Talento, creatividad e innovación fueron reconocidos en la entrega del Premio Mario Hernández 2026

La edición número 18 del Premio Mario Hernández se realizó en Bogotá en el Centro de la Felicidad (CEFE) de Chapinero, con un ceremonia en la que fueron reconocidos los estudiantes que lograron destacarse entre más de 3.500 participantes provenientes de universidades e instituciones de educación superior de distintas regiones del país.

Durante el evento, el primer lugar fue otorgado a María Andrea Valbuena Cure, estudiante de Diseño Gráfico de la Universidad de los Andes y oriunda de Valledupar. Su propuesta fue seleccionada por su capacidad para integrar creatividad, estrategia y ejecución, aspectos que fueron valorados por el jurado durante el proceso de evaluación.

El segundo puesto fue para Christian Camilo Aparicio, estudiante de Diseño de Producto de la Universidad Icesi de Cali, quien además recibió una beca para cursar estudios en el Instituto Europeo di Design (IED), en España, como parte de los reconocimientos entregados por la organización.

La ceremonia también sirvió para destacar historias de superación y el impacto que este tipo de iniciativas pueden tener en la vida profesional de los jóvenes. Durante su discurso, Valbuena recordó sus raíces familiares y resaltó el esfuerzo que la llevó a alcanzar este reconocimiento, en un mensaje que fue recibido con aplausos por los asistentes.



La jornada puso en evidencia el alcance que ha logrado el Premio Mario Hernández desde su creación. La iniciativa se ha consolidado como una plataforma para identificar y acompañar nuevos talentos en áreas como diseño de producto, estrategia de marketing, comunicación audiovisual y diseño espacial.

¿Qué es el Premio Mario Hernández?

Creado por el empresario Mario Hernández, el premio nació con el objetivo de impulsar a las nuevas generaciones de profesionales colombianos y fortalecer el papel de la creatividad como motor de innovación y competitividad. Tras dieciocho ediciones, el programa continúa funcionando como un puente entre la academia y el sector empresarial, promoviendo el desarrollo de proyectos que buscan transformar ideas en oportunidades reales de crecimiento.

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Cada año, la convocatoria para el Premio Mario Hernández recorre 14 ciudades y visita 45 instituciones de educación superior con el propósito de acercar oportunidades a estudiantes de diferentes regiones del país. En esta edición, la convocatoria reunió a más de 3.500 jóvenes interesados en desarrollar proyectos con potencial de impacto en las industrias creativas.

Además del reconocimiento académico, los ganadores acceden a programas de mentoría durante seis meses, apoyo económico para fortalecer sus iniciativas y oportunidades de formación especializada. Entre los beneficios se encuentran becas internacionales, cursos de idiomas y recursos destinados al desarrollo de emprendimientos creativos.