Tener un negocio en Panamá no es ilegal: Alfredo Ramos sobre ‘Panamá Papers’

"Renuncié a los derechos para evitar suspicacias. Tener un negocio en Panamá no es ilegal, lo ilegal es no presentarlo en Colombia. No tuve esa obligación porque nunca fui propietario", dijo a BLU Radio. (Vea también: No somos responsables de lo que hagan las sociedades que creamos, dice director de Mossack Fonseca )

"No invertí ningún dinero, esa empresa nunca existió, no tuvo transacciones, no tuvo inversión de patrimonio, no tuvo funcionamiento. Tuvo posibilidad de tener una participación accionaria pero renuncié al proyecto a raíz de mi ingreso a la vida pública", explicó el congresista.

Ramos indicó que la intención era crear un vehículo de inversión en diversos países de Latinoamérica, incluso en Colombia, con socios internacionales. "La dificultad radica en que eso se filtró. Yo doy la cara, yo no tengo nada que esconder, no fui propietario, ni dueño, no usé testaferros, no había un entramado de empresa donde apareciera Alfredo Ramos escondiéndose", señaló.