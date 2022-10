The Equalizer, todo un éxito en taquilla en EE.UU.

de 35 millones de dólares en su primera semana de proyección, según estimaciones difundidas este domingo.

La película desbancó a la producción de Fox de ciencia ficción "The Maze Runner", que bajó al segundo puesto, con una facturación de 17,5 millones de dólares en su segunda semana en la gran pantalla.

"The Boxtrolls", una película animada sobre un niño huérfano criado bajo tierra por monstruos amistosos, se sitúa en tercer lugar con 17,3 millones de dólares, según la publicación Exhibitor Relations.

La comedia "This is Where I leave you" ocupa el cuarto puesto en su segunda semana en los cines, con ingresos de 7 millones de dólares.

Protagonizada por Morgan Freeman y Ashley Judd, "Dolphin Tale 2" se ubica en el quinto lugar y factura 4,8 millones de dólares.

Le sigue el thriller "No good Deed" sobre una devota esposa que ayuda a un carismático convicto fugado de la cárcel, y que esta semana recaudó 4,2 millones de dólares.

En séptimo lugar, y con ingresos de 4,2 millones de dólares esta semana, está el drama de Liam Neeson, "A Wal Among the Tombstones".

El gran éxito taquillero de la temporada "Guardians of the Galaxy" sigue manteniéndose en la lista de las diez películas con mayor recaudación, y ocupa el octavo puesto con un total de 3,8 millones de dólares en su novena semana de proyección.

Por su parte "Let's Be Cops", facturó 1,5 millones de dólares, ocupando el noveno puesto, a escasa distancia de "Teenage Mutant Ninja Turtles", que se sitúa en el décimo lugar con un total de 1,45 millones recaudados esta semana.