Un año para soñar con U2, Radiohead, Metallica, Rihanna, Britney y los Stones

No es un misterio que en el proceso de "Songs of innocence". (2014), U2 dejaron ultimadas canciones con otro nervio, suficientes para lanzar un nuevo álbum, "Songs of experience", que se lanzaría en 2016 -quizás a finales- para aprovechar la energía con la que nació" y con una influencia "dance y electrónica" (Lea también: “Se acabó Mötorhead”: así lo asegura su baterista tras muerte de Lemmy Kilmister ).

Más incertidumbre causa el que sería el primer disco de estudio en una década de The Rolling Stones. El anuncio hay que cogerlo con pinzas, porque fue Keith Richards quien, de promoción de su disco en solitario, mencionó la intención de grabar las canciones que ha acumulado en los dos últimos años y el acuerdo de la banda de entrar próximamente en el estudio.

Noticias más concretas hay sobre el noveno álbum de Radiohead, el primero tras "The king of limbs" (2011). Según el guitarrista Jonny Greenwood, la grabación ha concluido. "Hay mucho material, ahora veremos cuánto bueno. Esperamos salir de gira el año que viene", dijo sobre un disco para el que además han reelaborado "Lift", un tema de la época del mítico "OK Computer".

Rihanna, quien había acostumbrado al mundo a un lanzamiento por año, lleva meses jugando a ser Adele. Ha lanzado hasta cuatro supuestos sencillos del mismo; incluso ha dado a conocer el nombre del disco, "ANTI", pero sigue sin desvelar fecha de lanzamiento.

El que viene podría ser el año que cierre la larga sequía discográfica de Metallica. Han pasado ya siete años desde "Death magnetic" (2008), del que el guitarrista Kirk Hammet ha dicho insistentemente que era "un buen punto de partida" para su próximo álbum, que "probablemente llegará a finales de 2016, como muy tarde a principios de 2017" (Lea también: B.B. King, larga vida al "rey del blues" ).

Red Hot Chili Peppers son otros que llevan años sin proporcionar alegrías. "I'm with you" (2011) fue su último disco y pasó con más pena que gloria. Su cantante, Anthony Kiedis, confirmó que han pasado el último año trabajando con el productor Danger Mouse "en canciones que están a la altura de las mejores que hayan escrito nunca".

Uno de los grandes éxitos de 2015 ha sido sin duda "Uptown funk" de Mark Ronson en colaboración con Bruno Mars. Este, loado por crítica y público por su último disco, "Unorthodox Jukebox" (2012), actuará junto a Coldplay en la próxima Super Bowl. Sería un buen momento para presentar el material que empezó a componer en primavera.

Quien también ha logrado extender otro año su manto de éxito ha sido Katy Perry, la figura de la música mejor pagada de 2015 según Forbes. La californiana, que acaba de cerrar el Prismatic World Tour, tendrá nuevo disco en 2016 según su representante.

Mientras prosigue su residencia en Las Vegas, Britney Spears trabaja en su noveno disco de estudio, que se espera para la primera mitad del año. De él se sabe que, tras no alcanzar el éxito esperado con Will.i.am. como productor de "Britney Jean" (2013), esta vez tendrá a gente como DJ Mustard a los controles (Lea también: Murió excantante de Stone Temple Pilots Scott Weiland ).

Otras divas pop que tendrán nuevo disco en 2016 serán Ariana Grande y Christina Aguilera, esta por partida doble, ya que anunció un disco en español (el primero desde "Mi reflejo" (2000)) y otro en inglés.

A todos ellos hay que sumar los lanzamientos confirmados de Suede ("Night thoughts"), Tindersticks ("The waiting room"), Sia ("This is acting) y Savages ("Adore life") en enero; en febrero llegarán Bloc Party ("Hymns"), Elton John ("Wonderful crazy night"), Foxes ("All I Need") y Animal Collective ("Painting with") y, ya en marzo, Primal Scream ("Chaosmosis").

En un punto inconcreto también deberían salir los nuevos discos de Alice Glass y de su exbanda, Crystal Castles, así como los de Frank Ocean, Haim, Kings of Leon, James Blake, No Doubt, PJ Harvey, ANOHNI (proyecto de la voz de Antony and the Johnsons) y M.I.A.

EFE