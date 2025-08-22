Vuelta a España, Desafío y más: el contenido exclusivo y gratuito que puede ver en ditu

Ditu, la plataforma digital de Caracol TV, se consolida como el destino ideal para quienes buscan variedad, emoción y contenido exclusivo. Desde este 23 de agosto, los fanáticos del ciclismo pueden disfrutar del Canal de la Vuelta a España 2025, con cobertura completa de las 21 etapas que recorrerán más de 3.100 kilómetros entre Italia, Francia, Andorra y España. Las transmisiones inician desde temprano, como la etapa 3 este lunes 25 a las 8:30 a.m., o la épica etapa 7 el viernes 29 desde las 5:30 a.m., que llevará a los ciclistas desde Andorra hasta Huesca. Ya seas seguidor de los favoritos como Jonas Vingegaard o un amante de la estrategia en carretera, este canal es una cita obligada.

Pero Ditu no solo es para los deportistas de corazón, también es el hogar de la competencia más intensa de la televisión colombiana: el “Desafío del Siglo XXI”. Con un canal exclusivo, los seguidores del reality podrán vivir de principio a fin cada momento de tensión, estrategia y emoción. Desde el “Pre-Desafío” a las 7:30 p.m., hasta el imperdible “Desafío Sin Filtro” a las 9:30 p.m., y espacios especiales como la “Suite Castigos” o el “Cubo de Eliminados”, esta es la experiencia más completa para los verdaderos fanáticos. Además, los fines de semana podrás revivir lo mejor con “Resumen Sin Filtro” o “Lo Mejor de la Semana”.

A continuación le dejamos la lista de todos los canales, contenidos y sus horarios:

1. Canal Vuelta a España

Desde el 23 de agosto y hasta el 14 de septiembre

21 etapas

3.151 kilómetros

Visma Lease-bike y Jonas Vingegaard son los grandes favoritos de la Vuelta

Vuelta a España - Etapa 3 lunes 25 de agosto 8:30

San Maurizio Canavese (Italia)- Ceres (Italia)

Recorrido: 139 km

Etapa de media montaña, corta, con una subida de 2 categoría a mitad del recorrido y una llegada en montaña de 4ta categoría

Vuelta a España - Etapa 4 martes 26 de agosto 8:15

Susa (Italia)-Voiron (Francia),

Recorrido 192 km

Etapa de media montaña que concentrará su dureza en la primera mitad, con las ascensiones a Montgenevre y Lautaret como principales dificultades para luchar por el maillot de la montaña. Un final en plano , la parte más favorable podría permitir a los equipos con hombres rápidos recomponerse para controlar la carrera y luchar por la etapa en el sprint final.



Vuelta a España - Etapa 5 miércoles 27 de agosto 10:00

Figueres (Girona)-Figueres (Girona),

Recorrido: 24,1 km

Primera contrarreloj de la vuelta, será por equipos. Un circuito muy favorable para los especialistas que no dará ni un respiro a los ciclistas que quieran luchar por la general.

Vuelta a España - Etapa 6 jueves 28 de agosto 9:00

Olot (Girona)-Pal (Andorra)

Recorrido: 171 km

Empieza la montaña en la vuelta. Las subidas a Santigosa y Toses servirán para formar la fuga antes de entrar en territorio andorrano y subir La Comella. Se empezará a ver qué equipos están fuertes para controlar la carrera, con una ascensión final hacia Pal que comparte los primeros kilómetros con la subida a Arinsal, donde se impuso Remco Evenepoel en 2023. Podríamos ver las primeras diferencias en montaña entre los favoritos.

Vuelta a España - Etapa 7 viernes 29 de agosto 5:30

Andora la Vella (Andorra)-Cerler (Huesca)

Recorrido : 187 km

Nueva jornada de montaña. El Port del Canto, de primera categoría, servirá para formar la escapada del día antes de afrontar dos puertos de segunda. La llegada en alto será más dura que la jornada anterior



Vuelta a España - Etapa 8 sábado 30 de agosto 9:00

Monzón (Huesca)-Zaragoza

Recorrido: 158 km

Es una etapa llana con una de los pocas oportunidades para los velocistas de La Vuelta,una fuga puede ser protagonista antes de que los equipos de los sprinters decidan incrementar el ritmo para asegurar la volata final.



Vuelta a España - Etapa 9 domingo 31 de agosto 9:00

Alfaro (La Rioja)-Estación esquí Valdezcaray (La Rioja)

Recorrido: 195 km

Etapa con mundo desnivel durante toda la ruta, etapa larga para cerrar la primera semana de competencia.El perfil llano de la jornada podría favorecer a la fuga para conseguir una ventaja suficiente para luchar por la victoria.

2. Canal Desafío del Siglo XXI: contenido exclusivo



¡Comienza la semana con el gran desafío de Premio y Castigo! ¿Quién se llevará la gloria y quién sufrirá la derrota? ¡No te lo pierdas este lunes 25 de agosto!

Este martes 26 de agosto la tensión alcanza su punto máximo en el Desafío a Muerte, este ciclo, entre hombres. Lucho, castigado con el chaleco por no cumplir su misión como elegido del ciclo anterior, no estará solo en la batalla, Leo se le suma, convirtiéndose en el segundo sentenciado por el equipo Alpha. A ellos se enfrentan Camilo y Potro por Omega, y Rata por Gamma. Cinco hombres, un solo destino, ¿quién logrará sobrevivir y quién dirá adiós para siempre? No te pierdas este martes el impactante Desafío a Muerte.

Arranca la noche con el Pre-Desafío desde las 7:30 p.m., donde te pondremos al día con lo más impactante del Cubo de Eliminados y la suite ditu.

La noche no termina con la competencia, a las 9:30 p.m., súmate a Desafío Sin Filtro: el espacio donde las emociones se analizan, los capitanes se cuestionan y tú revives todo lo que encendió las redes. ¡No te lo pierdas!

Todos los fines de semana, revive lo mejor de la semana con Ditu: Lo Mejor de la Semana. Un completo resumen con los momentos más destacados de cada espacio exclusivo: Suite Ditu, Cubo de eliminados y Rincon de los castigos. Sábado 30 de agosto, desde las 7:30 p.m.

Este domingo 31 de agosto, conéctate a Resumen Sin Filtro desde las 8:00 p.m., un espacio para revivir los mejores momentos de la semana y escuchar las voces de invitados especiales.

Prográmate esta semana en nuestro canal exclusivo del Desafío Siglo XXI y disfruta de los imperdibles espacios especiales de Ditu.

Lunes 25 de agosto: Suite Castigos – desde las 10:30pm después de Desafío Sin Filtro

Martes 26 de agosto: Cubo de Eliminados- desde las 10:30pm después de Desafío Sin Filtro

Miércoles 27 de agosto: Cubo de Eliminados- desde las 10:30pm después de Desafío Sin Filtro

Jueves 28 de agosto: Suite Servicios desde las 9:30 pm, nuestros presentadores la ven contigo.

Viernes 29 de agosto: Cubo de Eliminados - desde las 10:30pm después de Desafío Sin Filtro

Catálogo: Carrusel de Contenido Exclusivo: Desafío del Siglo XXI:



Accede a contenido exclusivo diseñado para los verdaderos fanáticos del Desafío. Disfruta de todos los programas especiales: Pre-Desafío, Post-Desafío Sin Filtro, Resumen Sin Filtro, Suite DITU, Rincón de los Castigos y Cubo de Eliminados.

Todo está disponible para que no te pierdas ningún detalle de la competencia.

Revívelo cuantas veces quieras, ya sea tu episodio favorito o uno que no alcanzaste a ver.

3. Novelas clásicas

Para los amantes de las historias cargadas de emoción y nostalgia, Ditu también cuenta con su canal de Novelas Clásicas. Revive grandes producciones como “Mesa para tres”, de lunes a viernes a las 7:35 p.m., una trama donde el amor entre hermanos desata un conflicto lleno de traición y decisiones difíciles. O disfruta de “Gallito Ramírez”, a las 6:00 p.m., una joya de los años 80 que narra un amor improbable entre dos mundos muy distintos. Estas novelas no solo hacen parte de la programación diaria, también están disponibles en el catálogo VOD para que las revivas cuando quieras. ¡La pasión por las buenas historias no pasa de moda en Ditu!

Mesa para tres : lunes a viernes a las 7:35p.m.

Luis y Alejo, dos hermanos inseparables, llegan a Bogotá en busca de un nuevo comienzo. Todo cambia cuando ambos se enamoran de Andrea Zavatti, desatando una historia de pasión, traición y venganza. Cuando Luis desaparece, Andrea y Alejo se reencuentran en el amor… pero su regreso lo cambiará todo, enfrentando a los hermanos y obligando a Andrea a tomar la decisión más difícil de su vida.



Los protagonistas: Héctor Arredondo como Luis Toro Diego Cadavid como Alejandro “Alejo” Toro Catalina Aristizábal como Andrea Zavatti

Héctor Arredondo como Luis Toro Diego Cadavid como Alejandro “Alejo” Toro Catalina Aristizábal como Andrea Zavatti Dos hermanos. Una ciudad nueva. Y un amor que lo cambiará todo.

Luis y Alejo llegan a Bogotá… pero no imaginan que se enamorarán de la misma mujer.

Andrea Zavatti: el deseo, la pasión… y el inicio de una traición.

Entre el dolor y la soledad, Andrea y Alejo se encuentran… y el verdadero amor florece.

Amor, venganza y un lazo de sangre roto para siempre.

¿A quién elegirá Andrea… y hasta dónde llegarán dos hermanos enfrentados por amor?

Revive la emoción una y otra vez: disfruta el estreno de Mesa para tres en nuestro canal de Novelas Clásicas, de lunes a viernes a las 7:35 p.m., y también en nuestro catálogo VOD.



4. Novelas Clásicas: Gallito Ramirez lunes a viernes a las 6:00p.m.



Gallito Ramírez es una de las telenovelas más recordadas de los años 80, una historia que conquistó corazones y dejó huella en toda una generación.

es una de las telenovelas más recordadas de los años 80, una historia que conquistó corazones y dejó huella en toda una generación. El inolvidable romance entre Gallito y Mencha mezcla pasión, diferencias sociales y la lucha por alcanzar el verdadero amor.

Dos grandes talentos de la televisión y la música colombiana brillaron en sus primeros años, regalándonos una química que trascendió la pantalla.

Sumérgete en los colores, acentos, tradiciones y paisajes únicos del Caribe colombiano a través de esta historia llena de sabor y autenticidad.

Revive la emoción una y otra vez: disfruta Gallito Ramírez en el canal de Novelas Clásicas, de lunes a viernes a las 6:00 p.m., y también en nuestro catálogo VOD.

4. Catálogo (VOD) (Documentales):

Y si lo tuyo son los documentales, Ditu te ofrece una selección única en su carrusel “Ditu Documental”. Títulos como “Buenaventura no me dejes más”, la inspiradora historia de Yuri Buenaventura; “Semillero de Escarabajos”, que muestra el esfuerzo de jóvenes ciclistas colombianos que sueñan con conquistar el mundo; o “Pedazo de Acordeón”, un viaje por la historia del vallenato, están disponibles para verse en cualquier momento. Estos relatos no solo informan, sino que emocionan y conectan con nuestras raíces, cultura y sueños. Ditu transforma cada historia en una experiencia, accesible desde cualquier lugar y a cualquier hora.

BUENAVENTURA NO ME DEJES MÁS:

Sinopsis: Buenaventura no me dejes más, retrata el viaje musical y espiritual de Yuri Buenaventura, desde su infancia en el puerto colombiano de Buenaventura hasta convertirse en un ícono de la música latina en Francia. Inspirado por los ritmos afrocolombianos y forjado en las calles de París, su historia es una fusión poderosa de identidad, resiliencia y arte.



La marimba, los tambores y los arrullos del Pacífico colombiano como el alma de su música. Un homenaje sonoro a Buenaventura, cuna cultural de Yuri.

Buenaventura le dio la esencia. París, la oportunidad. Un viaje emocional entre dos mundos que lo moldearon.

Más que una biografía es una exploración íntima del poder de la música como lenguaje universal.

La salsa tiene memoria. Sumérgete en la vida y legado de Yuri Buenaventura con este imperdible documental, ya disponible en nuestro catálogo.

SEMILLERO DE ESCARABAJOS:

Sinopsis:

Semillero de escarabajos, sigue a jóvenes ciclistas colombianos que, en medio de la pobreza y la adversidad, encuentran en el ciclismo una ruta de escape y esperanza. Con disciplina férrea y sueños gigantes, se preparan para conquistar las grandes ligas del ciclismo mundial.



Colombia como semillero natural de grandes ciclistas. Jóvenes promesas que entrenan en condiciones extremas.

El ciclismo como única vía para transformar su destino y el de sus familias. Historias reales de superación y lucha.

Una mirada profunda al ciclismo como motor social y emocional. El esfuerzo, la pasión y la comunidad detrás de cada pedalazo.

Súbete a esta historia sobre ruedas. Ya disponible en nuestro catálogo.



PEDAZO DE ACORDEÓN:

Sinopsis: “Pedazo de Acordeón” es un viaje histórico y emocional por la evolución del vallenato, desde sus raíces en los años 50 hasta su impacto actual en la identidad musical de Colombia. Un homenaje a los juglares, los aires tradicionales y la expansión de este género que hoy es símbolo nacional.



Un recorrido por más de 70 años de tradición musical vallenata, desde los juglares hasta los ídolos contemporáneos.

El vallenato una herencia viva que sigue cruzando generaciones y regiones.

Un documental esencial para entender por qué el acordeón también cuenta historias.

Disfruta este documental Ya está disponible en nuestro catálogo.

Tu voz estéreo temporada 4- lunes a viernes – 1:00pm



¡La emoción continúa con “Tu Voz Estéreo”! Prepárate para vibrar con las historias que llegan directo al corazón, ahora con la participación estelar de Ítalo Londero y María José Martínez en la temporada 4. ¡No te lo puedes perder!

Hay momentos en los que no hace falta alzar la voz, solo sentir que tu historia tiene un lugar. Cada episodio de Tu Voz Estéreo te conecta con casos inspirados en la vida real: conflictos familiares, problemas sociales y experiencias personales que reflejan lo que vivimos cada día.

te conecta con casos inspirados en la vida real: conflictos familiares, problemas sociales y experiencias personales que reflejan lo que vivimos cada día. En Ditu estamos en sintonía con tus emociones. De lunes a viernes a la 1:00 p.m., disfruta dos nuevas historias y revive cada episodio cuando quieras en nuestro catálogo de Ditu.

Y eso no es todo: también puedes maratonear con nuestro carrusel exclusivo “Tu Voz Estéreo: Juventud en Sintonía”. ¡Entra, conéctate y siente cada historia!

Carrusel: Top 10: Lo más visto:



¡El Top 10 se renueva! Nuestro carrusel de imperdibles del momento ha sido actualizado con los títulos que ahora marcan tendencia en la plataforma.

Nuevas historias, géneros frescos y grandes sorpresas: el Top 10 se transforma con títulos que están dando de qué hablar. Algunos se despiden, pero otros llegan con fuerza para conquistar a todos. ¡No te quedes por fuera de lo nuevo y lo más visto del momento!

¿Ya los viste todos? Explora el carrusel y déjate sorprender por los títulos que están marcando tendencia: La Venganza de Analía 2, La Luz de mi Vida, La Saga, La Reina del Flow, Los Morales, Suite Ditu, Desafío 2024, Oye Bonita, Tormenta de Pasiones y El Bronx. ¡Lo más visto y comentado en un solo lugar!

Carrusel: Drama Queens



Las reinas del drama toman el control. Un carrusel que destaca a mujeres fuertes, valientes y decididas, cuyas historias están cargadas de emociones intensas.

Producciones llenas de giros inesperados, actuaciones memorables y tramas que te mantendrán al borde del asiento.

Ideal para quienes disfrutan de historias intensas y protagonistas inolvidables.

Se suman nuevas emociones con Tormenta de Pasiones, que entra a acompañar títulos como La Luz de Mi Vida, Mujeres al Límite, La Venganza de Analía 2, Tarde lo Conocí y Oye Bonita.

Carrusel: Novedades del Mes



¡agosto llega cargado de estrenos imperdibles!

Disfruta una selección especial de contenidos que inspiran, emocionan y te mantienen conectado con lo mejor del entretenimiento, el deporte y las grandes historias.

En un solo lugar, vive drama, música, adrenalina y emociones intensas con títulos que están dando de qué hablar y que prometen atraparte de principio a fin. Entre ellos, Tormenta de Pasiones , un drama turco lleno de giros y secretos que no da tregua, y La Reina del Flow 2 , donde la historia continúa con más música, venganza y un ritmo imparable.

, un drama turco lleno de giros y secretos que no da tregua, y , donde la historia continúa con más música, venganza y un ritmo imparable. Además, este mes llegaron los documentales a Novedades del Mes, con relatos que sorprenden, despiertan y muestran la realidad como nunca la habías visto.

Y para los amantes del ciclismo, se suma Fotofinish, con lo mejor de cada jornada de La Vuelta a España, para revivir cada etapa como si estuvieras ahí.

Todo esto y más, ya disponible en nuestro catálogo.

Tormenta de Pasiones: lunes a Viernes en Caracol Televisión y disponible también en DITU.



En una semana marcada por el dolor y las decisiones difíciles, Cemile es brutalmente golpeada en la cárcel, pero Soner logra intervenir para protegerla y evitar que vuelva a ser abusada. Mientras tanto, Caroline se recupera y Ali decide llevarla a vivir a su casa, desatando una intensa confrontación que termina con la expulsión de sus hijos. Así, llegan nuevas olas de drama en Tormenta de Pasiones, una historia donde cada capítulo es un mar de emociones.

Disfrútala nuestro catálogo en el carrusel de Novedades del Mes y destacados de DITU.

en el carrusel de Novedades del Mes y destacados de DITU. ¡Podrás maratonear toda la serie desde el primer capítulo y volverla a ver, las veces que quieras!



En una semana llena de revelaciones, Elif confesó que vio cuando Umram intentó ahogar a su suegro, mientras los conflictos con Firat crecieron y otra mujer amenazó su matrimonio. Fulya conoció al peculiar padre de Alper y, en medio del caos, Zemyl reveló una verdad que lo cambió todo: Firat no era su hijo. No te perdiste los capítulos de “La Luz de Mi Vida”, donde cada secreto encendió nuevas pasiones y desató conflictos que lo cambiaron todo.

Lunes a viernes en Caracol Tv y en Ditu

¡Podrás maratonear toda la serie desde el primer capítulo y volverla a ver, las veces que quieras!

Encuéntrala en nuestro carrusel de Top 10: Lo más visto, Drama Queens y en los destacados de ditu.

Ya lo sabe: novelas, deportes, realities, documentales y más, todo en un solo lugar. En ditu, el entretenimiento no tiene límites. ¡Conéctese hoy mismo y descubra el contenido que todos están viendo!