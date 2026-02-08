En vivo
Ocaña
Jairo Castellanos
James Rodríguez
Pacto Histórico

De 15 cirugías al éxito: la historia de colombiana que terminó en la ópera más importante de Londres

De 15 cirugías al éxito: la historia de colombiana que terminó en la ópera más importante de Londres

Priscilla Gómez, bailarina y actriz colombiana, es hoy uno de los rostros que representan La Traviata en la Royal Opera House de Londres. Su historia es la de una artista que convirtió el dolor en disciplina y la adversidad en impulso.

