De niño me veía como periodista deportivo: Dago García

El productor y creativo Dago García habló En Blanco y Negro sobre cómo empezó a trabajar en el mundo de la televisión y el cine, además de recordar algunas anécdotas que vivió al lado de uno de sus amigos, el actor cartagenero Fernando Solórzano.

Dago estudió Comunicación Social-Periodismo en la Universidad Externado de Bogotá, ciudad en la que nació en 1962. Sin embargo, acepta que cuando era niño su mayor sueño era dedicarse al periodismo deportivo y no a la dirección de películas.

Afirma que quería dedicarme a la “locución deportiva, pero mi papá insistió en que estudiara una carrera profesional y él tenía más visión, entonces me averiguó la carrera de Comunicación Social-Periodismo (…) Fue en la universidad que me encontré con profesores y compañeros que me cambiaron radicalmente, y fue cuando descubrí el cine, lo audiovisual, la televisión, y finalmente me desvié de mi objetivo inicial que era ser locutor deportivo”.

En su época como estudiante universitario, conoció al actor Fernando Solórzano, quien también estudió Comunicación Social en la Universidad Externado.

Solórzano habló vía telefónica sobre cómo conoció al creativo: “En esa época estaba en primer semestre, él iba más avanzado y quería hacer un musical”. Añadió que tiempo después, “empezamos a vivir en una casa de la Candelaria porque teníamos la intensión de conformar una empresa audiovisual y nuestro principal cliente era el Sena”.

Sobre Dago García como amigo, Solórzano afirmó que “es muy buen amigo. Incluso, lo considero más que un amigo porque en un punto, empezamos a crecer juntos”.

Tras su paso por la universidad, en la década de 1990 Dago García tuvo una importante etapa en el cine y la televisión colombiana, “muy formativa y grata para mí, porque tuve la oportunidad de pasar por todas las etapas de la realización de televisión: Empecé como guionista, fui luego asistente de dirección, fui luminotécnico, camarógrafo, y digamos que mi primer contacto con el medio fue a nivel técnico. Luego me convertí en productor”, señaló.

En esa etapa como creativo, resalta su trabajo en la telenovela ‘La Saga, Negocio de Familia’, pues con ese producto pudo “llevar algo en lo que trabajaba desde hace mucho tiempo: llevar la tragedia griega a la televisión”, afirmó.