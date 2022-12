Decidimos mostrar la Colombia que no conocemos: creadores de El Sendero de la Anaconda

Martín von Hildebrand, sociólogo, antropólogo y fundador de la Fundación Gaia Amazonas; y Alessandro Angulo, director del documental ‘El Sendero de la Anaconda’ pasaron por los micrófonos de Mesa BLU para hablar del documental que muestra una cara la cara del Amazonas colombiano más desconocida.

¿Qué es El Sendero de la Anaconda?

“No es como la gente puede pensar porque nosotros empezamos a mirar desde Los Andes hasta el Atlántico la conectividad ecosistémica que llamamos El Sendero de la Anaconda porque los pueblos indígenas en esta región dicen que la humanidad surgió en la boca del río Amazonas, luego subieron por debajo del río, y como la anaconda, fueron saliendo de este afluente para ocupar la tierra”, afirmó Hildebrand.

“Cuando comenzamos a hablar de todo esto dijimos que había que hacer una película porque son cuentos muy importantes. Hay que mostrar esa Colombia que no conocemos”, dijo Angulo.

¿Cómo fue la producción?

“Hicimos un viaje inicial para ver qué se podía filmar y pedirles permiso a las comunidades porque finalmente esa es su casa. Desde ese día me impresionó el gran contacto que tenía Martín con estas personas, cómo era de cercano a ellas. Me sorprendió esa Colombia que uno no conoce y que es maravillosa, culturalmente muy sólidas”, comentó Angulo.

“Ellos por lo general no son muy abiertos a esto (filmaciones) porque tiene la impresión, justificada, de que viene gente para grabarlos, montar una película para luego vender el producto (hacer plata) y utilizarlos a ellos”, añadió Hildebrand.

Alianza con Caracol Televisión

“Para que pudieran aceptar que fuera Caracol TV a filmar fue interesante: se hizo una asamblea en donde se discutió, se les contó a qué íbamos y se les preguntó o qué querían o si preferían filmar una alianza con el canal en donde Caracol se comprometía a apoyarlos en sus luchas cuando tuvieran que hacer un video, una noticia sobre su comunidad”, aseguró Hildebrand.

Escuche la entrevista completa con los creadores del documental El Sendero de la Anaconda en el audio adjunto.

