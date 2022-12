Decir sí cuando hay que decir no, el principal problema en el sexo

Dijo que eso lleva a enfermedades venéreas, embarazos adolescentes, infidelidades, entre otros.



Puso una serie de caos de cuando hay que decir “no” o “sí” por difícil que parezca:



No a la penetración vaginal después de la anal.



Decir “no me gusta”, cuando se siente incómodo



Sí a los besos



Sí al sexo oral



No a la oscuridad



No a la infidelidad



Sí a alargar el tiempo antes de la penetración



Sí a diferentes posiciones del coito



*Escuche en el audio adjunto el resto de situaciones en las que debe decir sí o no para garantizar un buen sexo.