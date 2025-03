Dejó a su esposa, salió con mujeres más jóvenes y terminó rogándole que volviera

En redes sociales se hacen virales todo tipo de historias que generan discusión y comentarios. Una de las más recientes es la de un hombre que decidió dejar a su esposa con la esperanza de encontrar algo mejor en la soltería. Sin embargo, pronto descubrió que la realidad no era tan fácil como pensaba y terminó rogándole a su ex que volviera con él.

El video en cuestión, que ha sido compartido en diversas cuentas de redes sociales, muestra al hombre relatando su experiencia tras la separación.

“La otra vez me separé hace dos semanas de mi mujer y salí con un par de pendejas. La primera pendeja que salimos a comer me decía: ‘holis, amé, amé, amé, estallé, estallé’. La segunda fue igual y la tercera también. ¿Saben qué hice? Llamé a mi mujer y le dije que si podíamos volver. No soporto. No le dije a mi ex que no soporto las fantasmadas de las pendejas de ahora”, se le escucha decir en el video.

El hombre agregó que, tras su experiencia, tomó la decisión de regresar con su exesposa. “Prefiero aguantarme a la loca de mi ex, que ya volvimos. Que me dice las cosas como a la vieja escuela”, expresó.

"Arrepentido"



Por este hombre que se separó de su mujer y le pidió volver al ver como estaba el "mercado": "Me separé dos semanas de mi mujer, salí con tres pendejas de 20 y todas decían 'holi', 'amé', 'estallé'. Me harté y le pedí volver a mi señora".

El clip ha acumulado más de dos millones de reproducciones y ha generado una ola de reacciones. Algunos usuarios criticaron la actitud del hombre, mientras que otros reflexionaron sobre las diferencias generacionales en las relaciones.

“Las minas contándole a las amigas con el tremendo pelotudo que salieron que hablaba como Roberto Pizza (aunque para mí puro chamuyo, no salió con nadie)”, “Por gusto se aventuran a buscar deslices por todo lado, respeten a sus hogares y a sus parejas”, “Pues se metió con chicas de generaciones diferentes a la de él, ¿qué esperaba? Que madure y respete”, se lee en los comentarios.