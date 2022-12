Depresión, una enfermedad que se puede detectar a tiempo, según expertos

Este domingo en Generaciones BLU estuvo Liliana Betancourt, psiquiatra de niños y adolescentes, y Carlos Iván Molina, coordinador del subcomité de salud mental, pública y social de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, discutiendo sobre cómo es posible detectar esta enfermedad en los jóvenes.

“Algunas personas tienden a vivir la tristeza y la depresión de manera muy ansiosa, no saben cómo ir en el mundo y eso se refleja en cómo se sienten en situaciones difíciles, es cómo si todo se apagará gradualmente, no hay motivación, no hay energía”, afirmó Molina.

Publicidad

Según los expertos, hay que estar pendiente de lo que pasa a su alrededor, las personas con trastornos de depresión cambian mucho su forma de ser, se vuelven más cerrados.

“Lo primero es darse cuenta del cambio de comportamiento, de funcionalidad que no podamos detectar, es ahí donde tenemos la responsabilidad de saber a quiénes tenemos al lado. Esto ayudaría a salvar a muchas personas que necesitan expresarse sin ser juzgados”, recomendó Betancourt.

Vea aquí: “Me estaba volviendo irascible”: la difícil experiencia de ‘Pirry’ con la depresión

Publicidad

Escuche la discusión sobre la depresión aquí:

Publicidad