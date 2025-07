Descubrió a su esposo con la amante en terminal de transporte y pasó lo peor: “Está loca”

Las historias de infidelidades siguen dando de qué hablar en redes sociales, donde cada vez son más frecuentes los videos de personas que descubren a sus parejas engañándolas en lugares públicos. Esta vez, una escena ocurrida en una terminal de transporte ha causado indignación y generado múltiples reacciones.

Todo comenzó cuando una mujer llegó hasta el terminal de transporte donde se encontraba su esposo, quien aparentemente se disponía a viajar junto a su amante. Al percatarse de lo que ocurría, la esposa se acercó visiblemente afectada y comenzó a suplicarle que no la dejara.

El video, difundido a través de Instagram, muestra al hombre pidiéndole a su esposa que dejara de hacer “show” y que se calmara. “¿Quién es ella? Mira cómo está la gente, deja de formar show. Cálmate”, le dice el sujeto, mientras su esposa insiste en saber quién es la mujer que lo acompaña.

Lejos de mostrar arrepentimiento, el hombre aseguró: “Yo no quiero nada contigo. Entiende, no quiero nada contigo. Yo la quiero a ella, ella me trata mejor”. Acto seguido, el hombre se retiró del lugar con la que sería su nueva pareja, ignorando las súplicas de su esposa, quien le gritaba que ella era su verdadera mujer.

Las imágenes han acumulado cientos de reproducciones y comentarios en redes sociales. Algunos usuarios cuestionan la actitud del hombre, mientras otros critican a la mujer por suplicar amor a alguien que claramente la rechazaba. “Así es como se pierde la dignidad”, “Eso es indignante, acepta que no te quiere” y “Cero autoestima”, se lee entre los comentarios.

A pesar de que muchos usuarios han opinado sobre el caso, también hay quienes se preguntan si el video es real o fue actuado.