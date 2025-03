Descubrió la infidelidad de su esposo con varias mujeres y lo expuso en redes

Las historias personales se convierten en fenómenos virales que generan todo tipo de reacciones. Esta vez, fue Mariana Velásquez quien decidió revelar en TikTok la infidelidad de su esposo, desatando todo tipo de comentarios y apoyos en la plataforma.

El primer video, publicado el 13 de marzo, muestra a un hombre con una camisa roja y pantalón color huevo acercándose a una mujer sentada y dándole un beso. La descripción del video no deja lugar a dudas: “Mientras tú preparas todo para su cumpleaños, él se revuelca con otra”. Pero eso no fue todo. En otro clip, el mismo hombre aparece con una mujer diferente, lo que llevó a Mariana a escribir: “Cuando te engañan con cuantas se le atraviesa”.



La viralidad de los videos no se hizo esperar, y pronto los usuarios de TikTok comenzaron a reaccionar con comentarios como: “Pero qué les ofrecía, la mayoría se ve sin ganas”, “Y él no sabía que tenía cámara”, “Tiene plata, no le encuentro más explicaciones”, y el contundente: “Mejor sola que aplastada”.

Mariana no se limitó a mostrar los encuentros de su esposo con otras mujeres. También compartió capturas de pantalla de conversaciones en las que él le suplicaba una segunda oportunidad: “Dame una oportunidad de demostrarte que puedo cambiar, por favor. Déjame luchar por la niña”. Sin embargo, Mariana no cedió, asegurando: “Piensa que soy la misma tonta que engañó por años”.

En declaraciones posteriores, Mariana explicó que decidió exponer la infidelidad después de descubrir que su esposo la había estado engañando durante varios años, con la complicidad de personas cercanas que decidieron guardar silencio. “Tuvo varios cómplices que le tapaban todo”, afirmó.



La historia de Mariana no solo ha generado empatía entre los usuarios de TikTok, sino que también ha abierto un debate sobre las relaciones, la infidelidad y la importancia de la honestidad en las parejas. Mientras algunos cuestionan las razones detrás de las infidelidades