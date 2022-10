Desde que tengo uso de razón, imito a todo el mundo: María Auxilio Vélez

Esta semana en Mesa Blu, la humorista e imitadora María Auxilio Vélez contó detalles de su vida y cómo inició su carrera profesional en los medios de comunicación.

Publicidad

“Desde que tengo uso de razón, imito a todo el mundo. Era el payasito de la casa”, afirmó María Auxilio, quien asegura también que para imitar “hay que tener un don, no se estudia para hacer humor”.

Según María Auxilio, desde niña visualizaba “vivía pegada a un espejo y cogía el cepillo para hacer gestos, cantando e imitando a cualquiera (…) desde entonces siempre me visualizaba en televisión, pero no sabía qué era lo mío”.

Publicidad

“Empecé en radio haciendo una cuña de una licorera. Pasados unos años, tenía ya claro que no me iba a quedar de locutora de pueblo, y luego empecé a dirigir la emisora Super Estéreo, en esa época llamada Llano Estéreo”, afirmó.

Publicidad

Cuenta también que cuando decidió dar el paso para cumplir su sueño, “llevaba trabajando en la emisora 2 años y pensé que era hora de irme a Bogotá. Mi jefe me dijo entonces ‘Yo sé que usted tiene talento, entonces la voy a apoyar’. Después estudié en la Academia Arco locución profesional pero no me gustó y dejé de estudiar para trabajar, directamente”.

Su paso al mundo de la comedia se dio cuando “trabajaba en Olímpica Estéreo y allí imitaba a todo el mundo, ya fuera el caminado o el hablado. Luego llegó un nuevo director y abrió un programa en las mañanas, allí empecé con Fabio Daza a imitar de manera profesional”, aseguró.

Publicidad

Por otro lado, en su carrera profesional, María Auxilio ha conocido a diversas reconocidas figuras de la televisión colombiana, como Pacheco, quien la vio imitar a “Claudia de Colombia y por eso me pidió una entrevista para Charlas con Pacheco”.

Publicidad

Además, María Auxilio destaca que, de los personajes que ha imitado a lo largo de su carrera, el de Amparo Grisales “es mi papel más importante actualmente (…) Pero el de Claudia de Colombia y el de Shakira también con papeles muy importantes en mi carrera”.