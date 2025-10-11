Desgarrador mensaje de la novia de cantante argentino asesinado en México

El mundo del espectáculo en México y Argentina está de luto tras el asesinato del cantante y modelo argentino Fede Dorcaz, de 29 años, quien fue atacado a tiros la noche del miércoles 9 de octubre mientras conducía su camioneta por la lateral del Anillo Periférico, en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX), Dorcaz fue interceptado a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza, donde recibió varios impactos de bala que le arrebataron la vida.

El artista, reconocido por su carisma y talento, estaba construyendo una carrera prometedora en la música y la televisión. Su muerte ha generado conmoción y una ola de mensajes de apoyo y solidaridad en redes sociales, especialmente hacia su pareja, la también cantante Mariana Ávila.



El desgarrador mensaje de Mariana Ávila

Mariana, visiblemente devastada, compartió en redes un mensaje que conmovió a los seguidores de ambos artistas.

“No quiero estar un día más sin ti, nenito, estoy esperando tu mensaje de buenas noches. Amor, por favor vuelve, sabes que nunca fui tan fuerte sin ti a mi lado”, dijo. En otra publicación, escribió: "Siempre serás mi persona favorita en todo el mundo. Te amo", aseguró.



Fede Dorcaz y su novia, Mariana Ávila Foto: Instagram

En otra publicación, Ávila escribió: “Amaste a México con todo tu ser, así como todos los que te conocimos te amamos a ti”.

Fede Dorcaz y Mariana Ávila iniciaron su relación en enero de 2024, luego de conocerse en eventos del medio artístico. Según relataron en varias entrevistas, fue ella quien dio el primer paso y lo contactó por Instagram. Desde entonces, se volvieron inseparables.

La pareja compartía constantemente en redes sociales fotos y videos de sus viajes por Cozumel, Honduras y las Bahamas, además de colaboraciones musicales, como el tema Moka. Ambos vivían juntos en la Ciudad de México y planeaban participar en la séptima temporada del reality “Las Estrellas Bailan en Hoy”.