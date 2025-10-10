Asesinan a reconocido cantante de 29 años mientras estaba en lujoso carro

El cantante y modelo argentino Fede Dorcaz, de 29 años, fue asesinado la noche del miércoles 9 de octubre mientras conducía su camioneta por la lateral del Anillo Periférico, en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros informes policiales, dos hombres armados a bordo de motocicletas interceptaron el vehículo en el que se desplazaba el artista y le dispararon a quemarropa, provocando su muerte de manera inmediata. Las autoridades confirmaron que se trató de un ataque directo y ya trabajan en la identificación y captura de los responsables.

El crimen ha generado consternación en la comunidad artística latinoamericana, donde Dorcaz era reconocido por su carisma y su prometedora carrera. En México había consolidado su residencia desde hacía varios años, combinando su faceta musical con la de modelo, y recientemente se preparaba para participar junto a su novia, la también artista Mariana Ávila, en el reality “Las Estrellas Bailan en Hoy”, producido por Televisa.

Las autoridades locales indicaron que el cantante no fue despojado de sus pertenencias, lo que descarta que el crimen haya tenido como propósito el robo. La investigación se centra en determinar el móvil del ataque y la posible premeditación de los agresores.



De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, Fede Dorcaz fue asesinado anoche, cuando circulaba en esta camioneta rentada. Al resistirse al asalto, los atacantes le dispararon

Fede Dorcaz se había mostrado agradecido con México, país donde logró abrirse camino en la música, fusionando sonidos pop y urbanos. En una de sus últimas apariciones públicas, durante su presentación en la Arena Monterrey, expresó su emoción por el apoyo del público.

“Probablemente uno de los momentos más lindos de mi vida y mi carrera. Todo lo que un día soñé está pasando y acabamos de cantar en el Arena Monterrey. Gracias por todo el amor y cariño que me dieron… nunca lo voy a olvidar y ojalá sea el principio de muchas más”, aseguró.