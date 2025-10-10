En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Nobel de Paz a María Corna Machado
Carlos Barbosa
Dina Boluarte
Acuerdo entre Israel y Hamás

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Reconocido grupo de cumbia fue atacado por sicarios en pleno concierto: “Disparos”

Reconocido grupo de cumbia fue atacado por sicarios en pleno concierto: “Disparos”

En redes sociales comenzaron a circular videos que muestran a dos hombres huyendo del lugar en una motocicleta.

grupo de cumbia fue atacado
grupo de cumbia fue atacado
Foto: captura de video
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de oct, 2025

Una noche de música y celebración terminó en tragedia. El reconocido grupo de cumbia peruano Agua Marina fue víctima de un ataque armado en pleno concierto realizado el pasado miércoles 8 de octubre en el distrito limeño de Chorrillos (Perú), un hecho que dejó al menos cinco personas heridas y generó una estampida entre los asistentes.

Atentado quedó en video

De acuerdo con la Fiscalía de Perú, ya se abrió una investigación por el delito de homicidio en grado de tentativa contra los responsables del atentado. Entre los heridos se encuentran cuatro integrantes de la agrupación y un vendedor de bebidas que trabajaba en el evento. Todos permanecen hospitalizados y serán llamados a declarar cuando su estado de salud lo permita.

Las primeras pericias balísticas revelaron que los disparos provinieron desde la parte trasera del escenario y desde fuera del recinto, aparentemente con un arma de largo alcance. Las pantallas del escenario recibieron al menos 23 impactos de bala, lo que, según las autoridades, evitó que el saldo fuera aún más trágico.

En redes sociales comenzaron a circular videos que muestran a dos hombres huyendo del lugar en una motocicleta, presuntos autores del ataque. La unidad ya está siendo rastreada por los investigadores, y no se descarta que en las próximas horas se produzcan detenciones.

La principal hipótesis de la Fiscalía apunta a que una banda dedicada a la extorsión estaría detrás del atentado. Agua Marina habría sido víctima de amenazas similares en los últimos dos años, motivo por el cual la agrupación contrató seguridad privada para sus presentaciones. Las autoridades continúan recopilando pruebas y testimonios para esclarecer los hechos.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Video

Viral

Noticias Internacionales

Perú

Publicidad

Publicidad

Publicidad