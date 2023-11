Desgarrador relato de testigo de feminicidio de colombianas en EE.UU: el asesino se fugó

La familia de Alejandra Cabrejo, quien fue víctima de feminicidio en Tampa, Florida, pide justicia ya que, según dicen, su pareja sentimental la asesinó a ella y a su hija de apenas 15 años en un ataque de ira, al parecer porque la mujer de 32 años decidió alejarse del hombre, quien denuncian los familiares; identificado como Jean Pierre Ojeda de nacionalidad peruana y de quien hasta el momento se desconoce su paradero.

“Decidió alejarse de él; sin embargo, el la encontró y ella lo dejó entrar a su casa. En la noche del sábado tuvieron una discusión, entonces ella se resguardó en la habitación de una amiga con la que vivía y pasó la noche ahí. El domingo a las 9 de la mañana fue alistarse para ir a trabajar y hablar con él y comenzaron los gritos. La hija y la amiga fueron a revisar qué estaba pasando y él agarró a la hija y también comenzó a apuñalarla. Ella murió en la ambulancia camino al hospital”, indicó uno de los familiares de la víctima.

Según relató la amiga de la víctima y su hija, quien estuvo en el momento del ataque, la menor durmió con ella la noche anterior del ataque. En la mañana, de repente, se escucharon unos gritos fuertes de la mujer y por eso la testigo y la menor corrieron para ver qué estaba pasando.

“Jean Pierre la estaba apuñalando en la cama y nosotros pedimos ayuda, él agarró a la niña y también empezó a apuñalarla. Yo salí corriendo , me tiré por la escalera para buscar ayuda y él me persiguió. Yo corrí a buscar ayuda y me escondí por el otro departamento, él arrancó y se fue en el carro”, indicó la testigo del feminicidio.

Destaca la mujer, además, que aunque llamó rápido a las autoridades y se atravesó en el carro a un vecino para que ayudara a llamar a una ambulancia, ya era demasiado tarde. “Ese chico (el presunto asesino) se escapó”.

“Necesitamos que se haga justicia, que se hagan las gestiones necesarias para que esta persona pague por lo que hizo, que se someta a la justicia norteamericana. También si es posible acá en Colombia, los familiares estamos destrozados. Y pues realmente creo que, como mi prima, hay muchas mujeres que se van a Estados Unidos a buscar un nuevo futuro porque en Colombia no he encontrado una mejor opción. Pero ellas siguen siendo colombianas y también merecen su protección”, indicó uno de los familiares de las víctimas en Colombia.

